الإرياني: تكثيف هجمات الحوثي على السعودية يؤكد أنقيادها الأعمى خلف الأجندة الإيرانية

فهمي محمد (صدى):
استنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس الثلاثاء، تصعيد مليشيا الحوثي عملياتها العسكرية في محافظة مأرب، وهجماتها على المملكة العربية السعودية.
وقال الإرياني:"تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لوتيرة عملياتها العسكرية في محافظة مأرب، وهجماتها الارهابية على الأعيان المدنية في المملكة بالتزامن مع تسلم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ مهامه،رسائل واضحة عن موقفها من الجهود الدولية للتهدئة وإحلال السلام".
وتابع: "هذا التصعيد الخطير يؤكد من جديد تحدي مليشيا الحوثي الإرهابية السافر لإرادة المجتمع الدولي، وانقيادها الأعمى خلف الأجندة الإيرانية الرامية لتقويض جهود التهدئة ورفع وتيرة الصراع في اليمن والمنطقة، وعدم اكتراثها بالكلفة الباهظة لاستمرار الحرب والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين".
ودعا الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي، إلى "القيام بمسئولياتهم إزاء استمرار تصعيد مليشيا الحوثي بإيعاز وتخطيط ودعم إيراني، وإدراك أن المليشيا لن ترضخ لدعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن إلا تحت الضغط السياسي والعسكري"، على حد قوله.