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ضبط "قط" يهرب المخدرات للمسجونين

منذ 4 ساعات
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ضبط "قط" يهرب المخدرات للمسجونين

متابعة أميرة خالد (صدى):
ضبطت السلطات البنمية قطًا كان مستخدما لتهريب المخدرات بالقرب من سجن بنما، وذلك بعدما لاحظوا وجود كيس صغير معلقًا حول رقبته.

وتم ضبط هذا القط الذي عُرف باسم "القط تاجر المخدرات"، أثناء توجهه إلى حرم سجن "نويفا إسبيرانزا" الذي يضم أكثر من 1700 سجين.

وكانت قطعة قماش ملفوفة حول عنق القط كانت تحوي رزماً تضم مادة نباتية وأغلفه بلاستيك شفاف مع مسحوق أبيض.

وأعلن المدعى العام المكلف قضايا المخدرات، أن تحقيقاً فُتح بشأن استخدام الحيوانات لنقل مواد غير قانونية إلى سجن نويفا إسبيرانزا.

وأوضح أن السجناء يجذبون الحيوانات إلى داخل السجن من خلال إطعامها بغية تحميلها بالمخدرات التي يرغبون في تهريبها وسُلّم القط، وهو ذكر بالغ، إلى جمعية للرفق بالحيوان.

منوعات
مخدرات
بنما
الرفق بالحيوان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53079
منذ 43 دقيقة
حسبي الله عليهم حتى القط يستغلونه في توصيل المخدرات

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أحدث التعليقات

سيف
الي جهنم وبئس المصير.
ابو عمار
ايش يبون برفات الموتى بعد دفنهم . يمكن يحطون لهم مزار
ابو عمار
حسبي الله عليهم حتى القط يستغلونه في توصيل المخدرات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ارتاح العمر راح مقصرت طيلة هذه الفتره
ابو عمار
طيب ما قصرتي في العلاقات ويبدو انك اكتفيتي

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