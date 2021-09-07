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تركي آل الشيخ يتلقى رسالة من سفير العراق

منذ 13 ساعة
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تركي آل الشيخ يتلقى رسالة من سفير العراق

الرياض (صدى):
تلقى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، رسالة من سفير العراق في المملكة عبدالستار هادي الجنابي.

وتمنى السفير العراقي لآل الشيخ موفور الصحة، وذلك في أعقاب أزمته الصحية الأخيرة، والتي أجرى على اثرها عملية جراحية.

ونشر آل الشيخ صورة باقة من الورد أرسلها له السفير الجنابي مع رسالته، موجها له الشكر بقوله: "أشكر سعادة سفير دولة العراق الشقيقة، حفظه الله ولا أراه والعراق الغالي أي مكروه".

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد خضع لعملية جراحية قبل أيام، حيث كشف المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة، عبدالله مخارش أن آل الشيخ تأخر في إجراءه لتلك العملية ما أدى لمضاعفة صعوبتها.

العراق
تركي ال الشيخ
سفير العراق في الرياض
عبدالستار هادي الجنابي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17330
منذ 10 ساعات
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17330
منذ 10 ساعات
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17330
منذ 50 دقيقة
بوكيه ورد جميل

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أحدث التعليقات

جاسم
كذاب في مسعاك ونعرف اهدافك اين انت من تقديم العروس للسيد وبعد ان يقضي وطرا ياخذها ممكن يسمى الزوج واذا حبلت بولد يلقب بالسيد...
جاسم
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