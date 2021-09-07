خبير تعزيز الصحة: شرب الماء يحرق الدهون وهناك أوقات مناسبة لشربه (فيديو)

الرياض (صدى):
قال خبير تعزيز الصحة، صالح الأنصاري، إن شرب الماء بشكل أكبر يزيد من حرق الدهون لذا فهو مفيد في إنقاص الوزن.
وأكد أن شرب المياه يحسن من عملية حرق الدهون والإيض واستهلاك السعرات الحرارية، لافتا إلى أن قلة المياه بالجسم ومعاناته من الجفاف يؤدي إلى عدم تسريع حرق السعرات الحرارية، ومن ثم يكون من الصعب فقدان الوزن، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة "الإخبارية".
وأشار إلى أن أنسب وقت لشرب الماء هو أول النهار بمعدل كوبين إلى 3 أكواب، مشددا على ضرورة أن يكون المياه بنفس درجة حرارة الغرفة.