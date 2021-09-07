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سطو مسلح على منزل في العراق
منذ 6 ساعات
1239
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133727
منذ ساعة
خلاص العراق والعراقيين لعبه في ايدي العصابات الإيرانية النجسة الخبيثه ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
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ابو محمد 😎 ✍️
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omar
مافى داعى للتاخير شغلو السيف احمو بلدنا منهم وامثالهم
ابو محمد 😎 ✍️
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