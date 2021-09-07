رينارد يعلق على فوز المنتخب السعودي:"خبرة اللاعبين ونضجهم تمكنا من تحقيق الفوز"

طلال الغامدي (صدى):
علق مدرب المنتخب السعودي، إيرفي رينارد، على فوز الأخضر على المنتخب العماني، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وقال إيرفي رينارد خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، قائلا:"كنا نعلم بأن مباراة الليلة ستكون صعبة، كما ذكرت في المؤتمر الماضي، لكن بخبرة اللاعبين و نضجهم و مهاراتهم تمكنا من تحقيق الفوز".
وأشار:"لابد أن نكون حاضرين بتركيز عالي في المباريات المتبقية من التصفيات، فهي تحتاج إلى تركيز أكثر مما مضى".
وأوضح:"حللنا المنتخب المنافس بشكل جيد، وكنا نعلم بأننا إذا هاجمنا بشكل مبالغ سوف نعرض مرمانا للخطر، لذلك عملنا بشكل متوازن يمكننا من تحقيق نتيجة المباراة".
وعقب لاعب الهلال صالح الشهري، على فوز المنتخب السعودي على نظيره العماني، قائلا:"تمكنا من التغلب على ظروف المباراة من قوة المنتخب المنافس و الرطوبة العالية وذلك بفضل دراستنا للمنتخب العماني بشكل مثالي مكننا من تحقيق الهدف الذي بحثنا عنه".