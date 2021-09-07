نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رينارد يعلق على فوز المنتخب السعودي:"خبرة اللاعبين ونضجهم تمكنا من تحقيق الفوز"

منذ 5 ساعات
1770
1
رينارد يعلق على فوز المنتخب السعودي:"خبرة اللاعبين ونضجهم تمكنا من تحقيق الفوز"

طلال الغامدي (صدى):
علق مدرب المنتخب السعودي، إيرفي رينارد، على فوز الأخضر على المنتخب العماني، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال إيرفي رينارد خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، قائلا:"كنا نعلم بأن مباراة الليلة ستكون صعبة، كما ذكرت في المؤتمر الماضي، لكن بخبرة اللاعبين و نضجهم و مهاراتهم تمكنا من تحقيق الفوز".

وأشار:"لابد أن نكون حاضرين بتركيز عالي في المباريات المتبقية من التصفيات، فهي تحتاج إلى تركيز أكثر مما مضى".

 

وأوضح:"حللنا المنتخب المنافس بشكل جيد، وكنا نعلم بأننا إذا هاجمنا بشكل مبالغ سوف نعرض مرمانا للخطر، لذلك عملنا بشكل متوازن يمكننا من تحقيق نتيجة المباراة".

وعقب لاعب الهلال صالح الشهري، على فوز المنتخب السعودي على نظيره العماني، قائلا:"تمكنا من التغلب على ظروف المباراة من قوة المنتخب المنافس و الرطوبة العالية وذلك بفضل دراستنا للمنتخب العماني بشكل مثالي مكننا من تحقيق الهدف الذي بحثنا عنه".

 

 

 

المنتخب السعودي
منافسات
فوز
المنتخب العماني
التصفيات الآسيوية
الجولة الثانية
إيرفي رينارد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17308
منذ ساعة
٢٠٣٠ ألف مبروك للوطن الرياضي بأكمله وتهنئة خاصة للكابتن ماجد أحمد عبدالله سفير الرياضة السعودية .. وأقول له يا ماجد شوف شركة إنتاج واعمل فيلم لقصة حياتك فالإجيال بحاجة لخدمة من هذا القبيل منك بخصوص القدوة الحسنة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
جزاك الله خير
ابو عمار
جزاه الله خير على حسن تصرفه
ابو عمار
اتمنى ضرب اعناقهم بالسيف بسرعه وعدم بقائهم في السجن
ابو عمار
تصرف ممتاز يدل على سمو اخلاقه
ابو عمار
حسبي الله عليه المجرم

أخر الأخبار

قوات الاحتلال تفتش المساجد بحثا عن الفلسطينيين الفارين
قوات الاحتلال تفتش المساجد بحثا عن الفلسطينيين الفارين
منذ 11 دقيقة 1109
الإرياني: تكثيف هجمات الحوثي على السعودية يؤكد أنقيادها الأعمى خلف الأجندة الإيرانية
الإرياني: تكثيف هجمات الحوثي على السعودية يؤكد أنقيادها الأعمى خلف الأجندة الإيرانية
منذ ساعة 1232
ضبط "قط" يهرب المخدرات للمسجونين
ضبط "قط" يهرب المخدرات للمسجونين
منذ ساعة 458
فيديو.. الفريق أول البقمي: "الملك فهد أدار أزمة غزو الكويت في صمت"
فيديو.. الفريق أول البقمي: "الملك فهد أدار أزمة غزو الكويت في صمت"
منذ ساعتين 1439
تركي آل الشيخ يتلقى رسالة من سفير العراق
تركي آل الشيخ يتلقى رسالة من سفير العراق
منذ ساعتين 1663
رجل يشوه وجه طليقته بسبب "النفقة"
رجل يشوه وجه طليقته بسبب "النفقة"
منذ 3 ساعات 775
فيديو.. مراقب بأمانة الطائف يساعد عمال النظافة
فيديو.. مراقب بأمانة الطائف يساعد عمال النظافة
منذ 3 ساعات 1504
خبير تعزيز الصحة: شرب الماء يحرق الدهون وهناك أوقات مناسبة لشربه (فيديو)
خبير تعزيز الصحة: شرب الماء يحرق الدهون وهناك أوقات مناسبة لشربه (فيديو)
منذ 4 ساعات 2637
الهلال يستأنف تدريباته بعدما منحهم الجهاز الفني راحة يومين "صور"
الهلال يستأنف تدريباته بعدما منحهم الجهاز الفني راحة يومين "صور"
منذ 4 ساعات 1458
رينارد يعلق على فوز المنتخب السعودي:"خبرة اللاعبين ونضجهم تمكنا من تحقيق الفوز"
رينارد يعلق على فوز المنتخب السعودي:"خبرة اللاعبين ونضجهم تمكنا من تحقيق الفوز"
منذ 5 ساعات 1770