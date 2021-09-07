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أمل حجازي تثير موجة من الجدل بعد حديثها عن نجاسة الكلب

منذ ساعتين
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أمل حجازي تثير موجة من الجدل بعد حديثها عن نجاسة الكلب

بيروت (صدى):
أشعلت الفنانة اللبنانية المعتزلة، أمل حجازي، الجدل بسبب منشور حول نجاسة الكلب، قائلة إن الكلب أصبح صديقها الجديد.

وأضافت أمل حجازي:"حديث أن الكلب نجس هو مُخالف للقرآن الكريم.. فالكلب هو صديق وفي وحنون.. ولو كان نجسا لكان الله ذكر لنا هذا الموضوع مثلما ذكر لنا ألّا نأكل الخنزير لأنه مُضر بالصحة".

وأشارت:"والخنزير أيضًا ليس نجسًا فهو من مخلوقات الله.. والله لا يخلق شيئا نجسا.. فقط لحمه مضر بالصحة؛ لأنه يحتوي على جُرثومة يُمكن أن تهلك الإنسان".

وأبانت:"أما الكلب فذكره في سورة الكهف على أنه كان صديقا لأصحاب الكهف.. وذكر لنا أيضًا أن نأكل مما أمسك بفمه.. فكيف له أن يكون نجسًا!!.. هذا مُخالف تماما للقرآن!!.. وأنا شخصيًا ضد أي حديث يُخالف كتاب الله.. هذا رأي أعجبكم أم لم يعجبكم.. المهم هذا صديقي الجديد".

 

الصحة
أمل حجازي
صديق
الخنزير
الكهف
نجاسة الكلب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133727
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. هذي شاذة عقل ودين وشاذة خُلق وطباع .. فكيف لا يكون تفكيرها وتفسيرها شاذ ...؟؟

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اخوي الحربي ، الله يجزاك خير وينور بصيرتك ، ذكّرك الله باالشهاده ،احسنت اخوي لاهنت .. . استغفر الله العظيم ، انا كتبت ماكتبت...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يزيد عز حكومتنا عزاً على عز .. ماقصروا جزاهم الله خير ..
سلطان الحربي
الرجل جاهد الارهاب واصيب وقد تكون فيه تجاوزات قديمه قبل يصل للرتب والمنصب الي وصل له لكن اسال الله ان يظهر براءته ان كان...
omar
مافى داعى للتاخير شغلو السيف احمو بلدنا منهم وامثالهم
ابو محمد 😎 ✍️
كلام مفيد جداً ، شكراً لك يا دكتور ..

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