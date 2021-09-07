أمل حجازي تثير موجة من الجدل بعد حديثها عن نجاسة الكلب

بيروت (صدى):
أشعلت الفنانة اللبنانية المعتزلة، أمل حجازي، الجدل بسبب منشور حول نجاسة الكلب، قائلة إن الكلب أصبح صديقها الجديد.
وأضافت أمل حجازي:"حديث أن الكلب نجس هو مُخالف للقرآن الكريم.. فالكلب هو صديق وفي وحنون.. ولو كان نجسا لكان الله ذكر لنا هذا الموضوع مثلما ذكر لنا ألّا نأكل الخنزير لأنه مُضر بالصحة".
وأشارت:"والخنزير أيضًا ليس نجسًا فهو من مخلوقات الله.. والله لا يخلق شيئا نجسا.. فقط لحمه مضر بالصحة؛ لأنه يحتوي على جُرثومة يُمكن أن تهلك الإنسان".
وأبانت:"أما الكلب فذكره في سورة الكهف على أنه كان صديقا لأصحاب الكهف.. وذكر لنا أيضًا أن نأكل مما أمسك بفمه.. فكيف له أن يكون نجسًا!!.. هذا مُخالف تماما للقرآن!!.. وأنا شخصيًا ضد أي حديث يُخالف كتاب الله.. هذا رأي أعجبكم أم لم يعجبكم.. المهم هذا صديقي الجديد".