"الاتحاد الآسيوي" يختار مهاجم الأخضر صالح الشهري لجائزة "رجل المباراة"

طلال الغامدي (صدى):
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم، صالح الشهري، لجائزة رجل المباراة التي أقيمت مساء اليوم بين المنتخب الوطني ونظيره العماني.
وكان المنتخب الوطني لكرة القدم قد تغلب على نظيره العماني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وشهد الشوط الأول تقدم الأخضر بهدف أحرزه اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 42 من عمر المباراة، والتي أقيمت على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي.
وانتهى الشوط الثاني بعدم تسجيل أي أهداف، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بالهدف الذي أحرزه في الشوط الأول.