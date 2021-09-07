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أمر ملكي: إنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد والتحقيق

منذ ساعة
7899
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أمر ملكي: إنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد والتحقيق

الرياض (صدى):
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم : أ / 60

التاريخ : 30 / 1 / 1443 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 165 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ.

وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول / خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي ، وتوجه التهمه له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تنهى خدمة الفريق الأول / خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

ثانياً : تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8515
منذ ساعة
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله
اللهم أصلح أحوال المسلمين
وردهم إليك ردا جميلا
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 200
منذ ساعة
لن ينجو كلمة بمحلها والجهود تقول لن ينجو الماس بالوطن أو المواطن ألله درك ياعظيم الافعال محمد بن سلمان ⚘
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82911
منذ 36 دقيقة
ايوه

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
عصابة هكذا العصابات لمروئه ولا عهد والعصابات يتلقفها عصابة ك عصابة المعمم أية وعصابته نظام الملالي.
برنس
يارب تكسرت
أبو عبدالله الحربي
الحقد والحسد الدفين ..سعودية العز والفخر وصانعة الرجال 🕋🇸🇦🙏
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايوه
نجاة محمد
كنتي الاول اجمل شكلك دحين وع

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