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ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل أحد قادتها العسكريين في مأرب

منذ ساعة
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ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل أحد قادتها العسكريين في مأرب

فهمي محمد (صدى):
أعلنت ميليشيا الحوثي، عن مقتل أحد قادتها العسكريين أثناء مواجهات في محافظة مأرب شمال شرقي صنعاء.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن نايف العوسجي أحد قادة ميليشيا الحوثي قتل بكمين للجيش الوطني في مأرب.

واتضح أن القائد الحوثي الذي تم اغتياله هو قائد اللواء 314 نايف العوسجي، حيث أن العوسجي قتل في كمين نفذه الجيش الوطني في جبهة الكسارة بمأرب.

وكانت قوات الجيش اليمني، أشارت إلى أن ميليشيا الحوثي تلقت هزيمة موجعة من قبل الجيش والمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات القتال غرب مأرب.

 

 

صنعاء
قتل
كمين
الجيش الوطني
ميليشيا الحوثي
مواجهات
محافظة مأرب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133718
منذ 21 دقيقة
الى جهنم بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133718
منذ 20 دقيقة
الى جهنم بإذن الله ....

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ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الى جهنم بإذن الله ....
ابو محمد 😎 ✍️
الى جهنم بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجوس فاسدون ..
عبدالله الناصر / حائل
اصلا من يفكر بان هنالك استثناءات لكائن من يكون فقد فقد عقله لاداعي للتوضيح من محامي او قاضي او غير ذلك اذا تم الاستثناء...

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