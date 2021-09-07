ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل أحد قادتها العسكريين في مأرب

فهمي محمد (صدى):
أعلنت ميليشيا الحوثي، عن مقتل أحد قادتها العسكريين أثناء مواجهات في محافظة مأرب شمال شرقي صنعاء.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن نايف العوسجي أحد قادة ميليشيا الحوثي قتل بكمين للجيش الوطني في مأرب.
واتضح أن القائد الحوثي الذي تم اغتياله هو قائد اللواء 314 نايف العوسجي، حيث أن العوسجي قتل في كمين نفذه الجيش الوطني في جبهة الكسارة بمأرب.
وكانت قوات الجيش اليمني، أشارت إلى أن ميليشيا الحوثي تلقت هزيمة موجعة من قبل الجيش والمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات القتال غرب مأرب.