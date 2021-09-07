حوثيون يهددون حياة ضابط لكشفه تورط قياداته في ابتزاز فتيات يمنيات

فهمي محمد (صدى):
تواصل ميليشيات الحوثي انتهاكاتها تجاه ضابط كشف تورط عدد من قياداتها في قضية تجسس وابتزاز يمنيات.
وذكرت أسرة الضابط "عبدالله الأسدي" أن الحوثيين اعتقالوه منذ 7 أشهر، ويتم حبسه في ظروف صحية سيئة، فضلا عن منعهم من زيارته، وفقا لـ"عكاظ".
وأوضحت أن الحوثيين ضغطوا على الأسدي لكي يخفي القضية من أجل حماية قياداتهم المتورطين في القضية إلا أن الضابط رفض ذلك، وكشف عن نتائح التحقيقات ونشر مستندات تدين المتورطين من الحوثي، ما دفع القضاء الحوثي على إعدام 4 أشخاص متورطين في القضية.
وأضافت أن الحوثيون قاموا بحبس الضابط لأنه كشف الحقيقة، مشيرة إلى أن الأخيرة يتلقى تهديدات بالقتل من أسر المجرمين الذين تم إعدامهم مناشدين المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذه وتحريره من سجون الحوثي.