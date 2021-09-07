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حوثيون يهددون حياة ضابط لكشفه تورط قياداته في ابتزاز فتيات يمنيات

منذ ساعتين
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حوثيون يهددون حياة ضابط لكشفه تورط قياداته في ابتزاز فتيات يمنيات

فهمي محمد (صدى):
تواصل ميليشيات الحوثي انتهاكاتها تجاه ضابط كشف تورط عدد من قياداتها في قضية تجسس وابتزاز يمنيات.

وذكرت أسرة الضابط "عبدالله الأسدي" أن الحوثيين اعتقالوه منذ 7 أشهر، ويتم حبسه في ظروف صحية سيئة، فضلا عن منعهم من زيارته، وفقا لـ"عكاظ".

وأوضحت أن الحوثيين ضغطوا على الأسدي لكي يخفي القضية من أجل حماية قياداتهم المتورطين في القضية إلا أن الضابط رفض ذلك، وكشف عن نتائح التحقيقات ونشر مستندات تدين المتورطين من الحوثي، ما دفع القضاء الحوثي على إعدام 4 أشخاص متورطين في القضية.

وأضافت أن الحوثيون قاموا بحبس الضابط لأنه كشف الحقيقة، مشيرة إلى أن الأخيرة يتلقى تهديدات بالقتل من أسر المجرمين الذين تم إعدامهم مناشدين المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذه وتحريره من سجون الحوثي.

 

ابتزاز
قضية
تجسس
ميليشيا الحوثي
عبدالله الأسدي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133717
منذ 23 دقيقة
مجوس فاسدون ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الى جهنم بإذن الله ....
ابو محمد 😎 ✍️
الى جهنم بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجوس فاسدون ..
عبدالله الناصر / حائل
اصلا من يفكر بان هنالك استثناءات لكائن من يكون فقد فقد عقله لاداعي للتوضيح من محامي او قاضي او غير ذلك اذا تم الاستثناء...

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