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طبيب يحذر من استخدام الجوال وقت الأكل
منذ 5 ساعات
1567
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133722
منذ ساعة
مشكور على التعليمات الطيبه ، يا دكتور ..
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أحدث التعليقات
أبو عبدالله الحربي
عصابة هكذا العصابات لمروئه ولا عهد والعصابات يتلقفها عصابة ك عصابة المعمم أية وعصابته نظام الملالي.
برنس
يارب تكسرت
أبو عبدالله الحربي
الحقد والحسد الدفين ..سعودية العز والفخر وصانعة الرجال 🕋🇸🇦🙏
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايوه
نجاة محمد
كنتي الاول اجمل شكلك دحين وع
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