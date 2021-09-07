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بالفيديو .. التعليم: الاختبارات المركزية مستمرة لنهاية الإسبوع ويمكن إعادتها لبعض الطلاب

منذ 9 ساعات
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بالفيديو .. التعليم: الاختبارات المركزية مستمرة لنهاية الإسبوع ويمكن إعادتها لبعض الطلاب

الرياض (صدى):
قال وكيل التعليم للتعليم العام، محمد المقبل، إن الاختبارات المركزية مستمرة إلى نهاية الأسبوع الجاري، كما يمكن إعادتها بناءً على طلب المعلم أو إدارة المدرسة.

وأضاف أن الاختبارات تستهدف الطلاب من الصف الثاني ابتدائي إلى الأول ثانوي لمعرفة مستواهم الدراسي وتعزيز مهاراتهم.

وأوضح "المقبل" أبرز المواد التي تشملها الاختبارات المركزية، وهي اللغة العربية، والعلوم والرياضيات، واللغة الإنجليزية، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأشار إلى أن هذه الاختبارات تعمل على قياس مهارات الطالب، والتي بناءً عليها سيحدد المعلم المواد التي ستخدم هذا الطالب وتنمي مهاراته.

ولفت إلى أنه تم قياس أكثر من مليون طالب بالصفوف الأول والثاني والثالث والرابع الإبتدائي، لافتا إلى أن نتائج هذه الاختبارات تصل للمعلم ولولي الأمر.

التعليم
اللغة العربية
اللغة الإنجليزية
الرياضيات
العلوم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17308
منذ ساعة
النظريات العلمية التي تطبقها وزارة التعليم من خلال مستشاريها راح تتسبب لا سمح الله في تشكيل شخصية وسواسية داخل كل طالب يخضع لهذه التجارب القاسية المركزة التي قد تطال المخيخ بخلل : وسواس التعليم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
جزاك الله خير
ابو عمار
جزاه الله خير على حسن تصرفه
ابو عمار
اتمنى ضرب اعناقهم بالسيف بسرعه وعدم بقائهم في السجن
ابو عمار
تصرف ممتاز يدل على سمو اخلاقه
ابو عمار
حسبي الله عليه المجرم

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