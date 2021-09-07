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محامي : لا استثناءات في محاسبة منسوبي "نزاهة" المتورطين بقضايا فساد (فيديو)

منذ 4 ساعات
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محامي : لا استثناءات في محاسبة منسوبي "نزاهة" المتورطين بقضايا فساد (فيديو)

الرياض (صدى):
أكد المحامي والمستشار القانوني، حمود الناجم، أن الشخص يعمل في الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" لا يستثتى من المراقبة والحساب، بل ويكون جرمه أكبر إذا لم يؤدي عمله بالشكل المطلوب وترتب على ذلك ضرر.

وأضاف أن من يعمل في الجهاز الرقابي والجهاز العدلي والتحقيقي عليه أن يباشر عمله بأمانة ودقة وحرص، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن القضاء يعاقب أي موظف تابع لـ"نزاهة" ثبت أنه استغل منصبه وأخفى الحقائق، مؤكدًا أن الهيئة لديها القدرة على رصد القضايا التي يتورط فيها منسوبيها مثلما يحدث في القضايا الأخرى.

يذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أعلنت اليوم أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، منها إيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومواطن لقيام الأول بالتواصل مع متورطين بقضايا فساد خلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تسلم للثاني.

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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

نزاهة
محامي
مستشار
قانون
الهيئة العامة لمكافحة الفساد

التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
عبدالله الناصر / حائل عدد التعليقات : 450
منذ 29 دقيقة
اصلا من يفكر بان هنالك استثناءات لكائن من يكون فقد فقد عقله لاداعي للتوضيح من محامي او قاضي او غير ذلك اذا تم الاستثناء فيكون حينها النظام ضائع

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الى جهنم بإذن الله ....
ابو محمد 😎 ✍️
الى جهنم بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجوس فاسدون ..
عبدالله الناصر / حائل
اصلا من يفكر بان هنالك استثناءات لكائن من يكون فقد فقد عقله لاداعي للتوضيح من محامي او قاضي او غير ذلك اذا تم الاستثناء...

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