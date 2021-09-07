استئناف محاكمة "خالد شيخ محمد" مخطط هجمات 11 سبتمبر في "غوانتانامو"

كوبا (صدى):
تستأنف اليوم، الثلاثاء، إجراءات محاكمة خالد شيخ محمد مخطط هجمات 11 سبتمبر في غوانتانامو، مع أربعة أشخاص آخرين، وذلك قبل أيام من حلول الذكرى العشرين للهجمات.
ومن المرجح أن تستأنف الإجراءات من حيث انتهت، وسط محاولات هيئة الدفاع لاستبعاد معظم الأدلة التي قدّمتها الحكومة باعتبارها أخذت بالتعذيب الذي تعرّض له المتّهمون على أيدي وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه).
الجدير بالذكر أن جلسات المحاكمة توقفت بسبب جائحة كورونا، وسوف يواجه الخمسة عقوبة الإعدام بتهم القتل والإرهاب أمام محكمة جرائم الحرب.