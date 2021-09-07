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استئناف محاكمة "خالد شيخ محمد" مخطط هجمات 11 سبتمبر في "غوانتانامو"

منذ ساعتين
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استئناف محاكمة "خالد شيخ محمد" مخطط هجمات 11 سبتمبر في "غوانتانامو"

كوبا (صدى):
تستأنف اليوم، الثلاثاء، إجراءات محاكمة خالد شيخ محمد مخطط هجمات 11 سبتمبر في غوانتانامو، مع أربعة أشخاص آخرين، وذلك قبل أيام من حلول الذكرى العشرين للهجمات.

ومن المرجح أن تستأنف الإجراءات من حيث انتهت، وسط محاولات هيئة الدفاع لاستبعاد معظم الأدلة التي قدّمتها الحكومة باعتبارها أخذت بالتعذيب الذي تعرّض له المتّهمون على أيدي وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه).

الجدير بالذكر أن جلسات المحاكمة توقفت بسبب جائحة كورونا، وسوف يواجه الخمسة عقوبة الإعدام بتهم القتل والإرهاب أمام محكمة جرائم الحرب.

 

سي.آي.أيه
غوانتانامو
هجمات 11 سبتمبر
خالد شيخ محمد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133712
منذ ساعة
باالتأكيد لقّنوهم اقوال واعترافات لإتهام اشخاص من دول يعينونها لهم ، لإتهامها بتحريضهم على مافعلوه .. ومن بعدها الإعدام حتى لا يُجرى معهم تحقيق ويفضحوا ما أُجبروا على الإعتراف به ..

.. انها خطط وفبركات الأمريكان الشيطانيه ، إذا ارادوا ان تهموا وينالوا من اي دولة هم مهدّفين عليها ، لأي سببٍ كان ..

.. اللهم رد كيدهم في نحورهم وقنا اللهم شرورهم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133712
منذ ساعة
باالتأكيد لقّنوهم اقوال واعترافات لإتهام اشخاص من دول يعينونها لهم ، لإتهامها بتحريضهم على مافعلوه .. ومن بعدها الإعدام حتى لا يُجرى معهم تحقيق ويفضحوا ما أُجبروا على الإعتراف به ..

.. انها خطط وفبركات الأمريكان الشيطانيه ، إذا ارادوا ان يتهموا وينالوا من اي دولة هم مهدّفين عليها ، لأي سببٍ كان .. لهم اساليب شيطانيه ماكره ..

.. اللهم رد كيدهم في نحورهم وقنا اللهم شرورهم .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ما تشوف شر
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كل شي غالي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كبيره شوي

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