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"التجارة" تشهِّر بصاحب مؤسسة زورت بلد المنشأ لقطع غيار السيارات في الدمام

منذ ساعة
1357
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"التجارة" تشهِّر بصاحب مؤسسة زورت بلد المنشأ لقطع غيار السيارات في الدمام

الدمام (صدى):
أعلنت وزارة التجارة، عن التشهير بصاحب مؤسسة تختص في بيع قطع الغيار بمدينة الدمام بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية لعرض وبيع "3,360" قطعة فلاتر زيت سيارات مغشوشة ومقلدة ولا تحمل أي بيانات تجارية.

ويشار إلى أن الفرق الرقابية للوزارة ضبطت قيام المنشأة بتزوير بلد المنشأ وتقليد علامات تجارية معروفة لإيهام وتضليل المستهلك بجودة البضاعة المعروضة.

وعرضت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً غرامة مالية مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ثلاثة أشهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

 

 

مخالفة
وزارة التجارة
الغش التجاري
التشهير
حكم قضائي
مدينة الدمام
قطع الغيار
صاحب مؤسسة

التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14226
منذ 22 دقيقة
؟؟ التشهير بصاحب مؤسسة تختص في بيع قطع الغيار بمدينة الدمام،،

أين التشهير،
ومن هو الشخص والمنشأة المشهر بهاء.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
؟؟ التشهير بصاحب مؤسسة تختص في بيع قطع الغيار بمدينة الدمام،، أين التشهير، ومن هو الشخص والمنشأة المشهر بهاء.
Suliman
شوفوا التعليقات وحكم من هو اللي تابع الثاني اكثر الطواقي مشغولين بالعالمي
بلسم الروح
الحد الشرعي في انتظارهم شكر لكل الرجال المشاركين في ضبط الحموله الفاسدة
البسطويسي
متى نسمع تم القبض على مقاول محافظة العارضة الوحيد وكشف السرقات المليارية
ناديا
انا ظروفي صعبة وعندي ست اطفال وتعرضت للسرقة وماحدى جبلي حقي بدي بيع كليتي واشتري بيت لاولادي عشان لا يتشردو بالشارع

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