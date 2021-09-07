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بالفيديو.. نزاهة: الثراء غير المشروع للموظف "جريمة" يعاقب عليها القانون

منذ 7 ساعات
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بالفيديو.. نزاهة: الثراء غير المشروع للموظف "جريمة" يعاقب عليها القانون

الرياض (صدى):
أوضح أحمد الحسين، متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الثراء غير المشروع للموظف "جريمة" يعاقب عليها القانون.

وقال الحسين لقناة " الإخبارية " إنه يعاقب الموظف عندما يحصل على الأموال بطريقة غير مشروعة، حيث يلاحظ زيادة دخله بما لايتناسب مع وظيفته حيث يجب عليه في هذه الحالة اثبات مشروعية مصدر ثروته.

وأضاف أن كل من يشترك مع الموظف العام في الجريمة سواء في اتفاق أو تحريض فأنه يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي.

وكان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، صرح أن الهيئة تحقق بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، مع ضابط برتبة "لواء"، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة "لواء".

فضلًا عن إيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى، وإيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة، كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني.

وكشفت الهيئة، عن إيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وإيقاف موظفين اثنين من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وضابط صف من منسوبي الهيئة، ووكيل جامعة سابق بإحدى المناطق، إلى جانب إيقاف عسكري يعمل مأمور عهد بإحدى إمارات المناطق ومواطنين اثنين، وإيقاف ثلاثة عسكريين يعملون في شرطة إحدى المناطق ووافدة.

نزاهة
جريمة
الثراء
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
الموظف العام

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 200
منذ 40 دقيقة
من أين لك هذا نزاهة تنزه ألله معكم افرحتوا المواطن دول تتمنى ماعندنا لن ينجوا كائن من كأن كلمة ذهب لاتخرج إلى من الذهب ⚘🙏

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
عصابة هكذا العصابات لمروئه ولا عهد والعصابات يتلقفها عصابة ك عصابة المعمم أية وعصابته نظام الملالي.
برنس
يارب تكسرت
أبو عبدالله الحربي
الحقد والحسد الدفين ..سعودية العز والفخر وصانعة الرجال 🕋🇸🇦🙏
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايوه
نجاة محمد
كنتي الاول اجمل شكلك دحين وع

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