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علاجات منزلية تساعد في التخلص من علامات التمدد على الجسم

منذ 4 ساعات
1907
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علاجات منزلية تساعد في التخلص من علامات التمدد على الجسم

أميرة خالد (صدى):
يشكو الكثير من ظهور علامات التمدد المعروفة باسم "التجعدات الصغيرة"، وهي شائعة للغاية بحيث أن أغلب الناس لديه مثل هذه العلامات في مكان ما من الجسم.

وبالنسبة لبعض الأشخاص، فقد تجعلهم علامات التمدد هذه يشعرون بالخجل بشكل خاص تجاه أجسامهم.

ومن الصعب جدا التخلص منها تماما، لكن استخدام بعض العلاجات المنزلية يمكن أن يقلل من ظهورها بحيث تكون أقل وضوحا وهي

-السكر:

يعد استخدام مقشر السكر طريقة محلية الصنع لكشط الجلد، وهذا التقشير الدقيق للجلد هو المكان الذي تستخدم فيه مقشرا لإزالة الطبقة العلوية السميكة من الجلد لتتركها تبدو مشدودة ومتجددة.

ويمكن صنع مقشر السكر عن طريق خلط السكر بزيت جوز الهند وعصير الليمون حتى يصبح قوامه قوام الرمل الرطب، ثم قم بفرك هذا المقشر على علامات التمدد أثناء الاستحمام واتركه لمدة عشر دقائق قبل شطفه.

-الصبار:

يعد الصبار النقي عنصر أساسي في العناية بالبشرة، ويمكن استخدام هذا المكون الطبيعي تماما لعلاج العديد من الأمراض الجلدية من حروق الشمس إلى الأكزيما، ويمكن أن يؤدي تطبيق الصبار على علامات التمدد كل يوم إلى تقليل ظهورها بمرور الوقت.

-زيت جوز الهند:

يساعد زيت جوز الهند على التئام تلف الجلد عن طريق وضع زيت جوز الهند على علامات التمدد كل يوم وستلاحظ أنها تصبح أقل بروزا، ويمكن أن تساعد هذه الطرق في تقليل ظهور علامات التمدد، ولكن من غير المحتمل أن تختفي تماما.

الصبار
جوز الهند
علاجات منزلية
علامات التمدد

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82910
منذ ساعة
طيب طيب
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133713
منذ ساعة
معلومات طيبه ..

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أحدث التعليقات

Saleh
ما يعرض الذنبه و يهزها إلا القحبه و السيليكون و الفلير ما هي خفيه على أحد
د محمد ماجد بخش
مباركين إن شاء الله ..
سعـــ ابومحمد ـــد
يابغضي لك، ياكرهي لك، وياكرهي لجميع ماتقول وماتقوم به وماتقدمه، يارجل.
علي
هذا الرأيد مخبر هو يدفع فلوس عشان دخل مواد مخدر و بعد يمسك صراف اللي يستلم فلوس هذا قبل شهر يمسك يتشر اخبار الحين...
الحربي🦅
مدام انها ما ارتكبت الجريمه فيفضل سجنها لكي تتعظ وتتعلم درسها لكن وحشيه الناس وتعذيبهم لها لايجوز ولايحرق بنار إلا رب النار.

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