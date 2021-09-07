متوسط أسعار الأراضي خلال الربع الثاني من 2021

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة العقار عن متوسط أسعار الأراضي في أحياء مدن المملكة خلال الربع الثاني من 2021.
وسجلت أحياء القيروان وشبرا وكذلك الربوة الارتفاعات في الرياض في أسعار الأراضي بواقع 41 و37.6 و36.8 % على التوالي.
وفي جدة فقد تصدر حي الوفاء بعد ارتفاعه 39.7% تلاه حي الفلاح 35.4 % ثم حي الشاطئ المرتفع 35.2 %.
وتصدر حي العمرة الجديدة وكذلك حي ولي العهد الارتفاعات في مكة المكرمة، في حين تصدر أيضا حي الشعلة الارتفاعات في الدمام، وحي الخضراء في المدينة المنورة.
وعلق المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري على البيان قائلا : إن هناك أرتفاعات صاروخية في أسعار الأراضي داخل المدن والمحافظات تؤكد الأهمية القصوى لاستكمال تنفيذ جميع مراحل نظام الرسوم على الأراضى البيضاء.
وأضاف العمري : لدينا النظام ولا ينقصه إلا التنفيذ التام والشامل.. سيكون المستفيد الأكبر اقتصادنا ومجتمعنا على عكس الأضرار الناجمة عن استمرار رالي هذا التضخم.