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السيسي: مصر لها مسار مختلف والفلوس بتخرج من جيوب المصريين وترجع تاني

منذ 3 ساعات
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السيسي: مصر لها مسار مختلف والفلوس بتخرج من جيوب المصريين وترجع تاني

القاهرة (صدى):
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن "المصريين يقومون الآن بإنشاء المشاريع بنفسهم وبأموالهم".

وخلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري، أضاف عبد الفتاح السيسي: "إحنا بنقيم دايما المسار اللي احنا ماشيين فيه واللي ممكن نمشي فيه، وكان الكلام قبل كده شوفو حد ييجي ويشتغل، ولكن احنا دلوقتي بنعمل حاجتنا وبفلوسنا".

وتابع : "الدولة المصرية الآن لها مسار مختلف عما كان، والهدف هو امتلاك قدرة حقيقية ومقومات اقتصاد حقيقية وتستفيد من موقعها، وقولنا نعمل مجموعة موانئ على البحر الأحمر ومجموعة موانئ على البحر المتوسط، ثم شبكة طرق".

واختتم قائلا: بتخرج الفلوس من جيب المصريين تدخل في جيبهم في حتة تانية" في إشارة لانشاء العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المصريين.

عبدالفتاح السيسي
البحر الأحمر
تطوير ميناء الإسكندرية
شبكة طرق

التعليقات

ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 68
منذ ساعة
كلام كبير
اليد العاملة منهم وفيهم
فلوسهم في بلدهم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ما تشوف شر
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كل شي غالي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كبيره شوي

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