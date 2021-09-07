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رجل يبتلع هاتف نوكيا ويدفعه لإجراء عملية جراحية

منذ ساعة
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رجل يبتلع هاتف نوكيا ويدفعه لإجراء عملية جراحية

بريشتينا (صدى):
شهدت كوسوفو واقعة غريبة لقيام رجل بابتلاع هاتف نوكيا من طراز 3310 استقر في معدته وتسبب له بآلام مبرحة فساعده الأطباء لاستخراجه في عملية منظار باطني.

ويعد الهاتف المتنقل الصادر في بداية الألفية الثانية كان "أكبر من أن يتم هضمه" وأن حياة المريض كانت بخطر نظراً لإمكانية تسرب حمض البطارية التآكلي إلى المعدة؛ ليقوم فريق طبي بإزالة الجسم الغريب دون إحداث جروح في المعدة واستخراج القطع الثلاث منه عبر عملية منظار باطني.

وكان الرجل قد ذهب بنفسه إلى المستشفى في العاصمة بريستينا بعد أن شعر بالألم عقب ابتلاع الهاتف، بينما يعتبر الهاتف هو واحد من الأغراض الغريبة الكثيرة التي يقوم الناس بابتلاعها على الرغم من احتوائها على أزرار وبطاريات.

عملية جراحية
كوسوفو
هاتف نوكيا
منظار باطني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133688
منذ 44 دقيقة
يمكن مرتفع وافتكر نفسه تمساح ..
ابو قمر
ابو قمر عدد التعليقات : 5
منذ 32 دقيقة
هذا تيس هيس

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جاسم
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ابو قمر
هذا تيس هيس
جاسم
الباكستاني والافغان سبحان الله وكذلك اليمنين اجسام قويه وذلك بسبب اكلهم وتركيزهم على الشاي الاخضر اما اليمنيين الحلبه طبق رئيسي لبنيه قويه

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