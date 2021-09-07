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والد الطفلين المصابين في سقوط شظايا صاروخ بالدمام يروي تفاصيل الواقعة

منذ ساعتين
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والد الطفلين المصابين في سقوط شظايا صاروخ بالدمام يروي تفاصيل الواقعة

الدمام (صدى):
روى "محمد الحايطي " تفاصيل سقوط شظايا صاروخ باليستي على منزله الكائن بضاحية الملك فهد، في الدمام عقب اعتراض الدفاعات الجوية للصاروخ. ما أسفر عن إصابة طفلاه وزوجته، كما لحق ضرر بأبواب المنزل ونوافذه.

وقال : "كنت في الطريق وجاءني اتصال من زوجتي الساعة 9.25 دقيقة مساء، ما رددت في المرة الأولى، وبعدها سمعت صوت الانفجار، وكنت أبعد 5 كيلومترات عن المنزل"، بحسب العربية.

وتابع قائلا "عند وصولي شاهدت الإسعافات ودوريات الأمن في الموقع"وقد هشم الانفجار جميع نوافذ المنزل وأدى لانقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف أصيب ابني "تركي – 11 عاماً" مصابا بجروح في قدمه، وكذلك "شجون – 7 أعوام" فنقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ثم خرجا لاحقا وحالتهما مطمئنة. أما زوجتي فقد أصيبت بالتصاق وثقب في طبلة الأذن، نتيجة دوي الانفجار، وفقدت مؤقتاً السمع في أذنها اليسرى.

وأردف: "المنزل تضرر بنسبة 60%، لذا انتقلت أسرته إلى شقة سكنية أمنتها الدولة حتى الانتهاء من حصر الأضرار والترميم".

الدمام
دوريات الأمن
شظايا
ضاحية الملك فهد
اعتراض صاروخ

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133695
منذ ساعة
الحمد لله على السلامه ..

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
؟؟ التشهير بصاحب مؤسسة تختص في بيع قطع الغيار بمدينة الدمام،، أين التشهير، ومن هو الشخص والمنشأة المشهر بهاء.
Suliman
شوفوا التعليقات وحكم من هو اللي تابع الثاني اكثر الطواقي مشغولين بالعالمي
بلسم الروح
الحد الشرعي في انتظارهم شكر لكل الرجال المشاركين في ضبط الحموله الفاسدة
البسطويسي
متى نسمع تم القبض على مقاول محافظة العارضة الوحيد وكشف السرقات المليارية
ناديا
انا ظروفي صعبة وعندي ست اطفال وتعرضت للسرقة وماحدى جبلي حقي بدي بيع كليتي واشتري بيت لاولادي عشان لا يتشردو بالشارع

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