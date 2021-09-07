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إحباط محاولة تهريب 233 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بالمنطقة الشرقية(فيديو)

منذ ساعتين
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إحباط محاولة تهريب 233 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بالمنطقة الشرقية(فيديو)

الدمام (صدى):
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، تم - بفضل الله - إحباط محاولة تهريب (233) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر عبر الساحل الشرقي للمملكة ، حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع حرس الحدود وفق خطة أمنية محكمة، والقبض على المتورطين في محاولة تهريبها وعددهم (7) متهمين، منهم (3) يمنيين وسوريان ومصري وأردني.

وأوضح الرائد النجيدي، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن رجال مكافحة المخدرات سيتصدون لكل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات المملكة، التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها.

حرس الحدود
المخدرات
المملكة
المنطقة الشرقية
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الحشيش المخدر
محمد النجيدي

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 318
منذ 52 دقيقة
الحد الشرعي في انتظارهم
شكر لكل الرجال المشاركين في ضبط الحموله الفاسدة

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
؟؟ التشهير بصاحب مؤسسة تختص في بيع قطع الغيار بمدينة الدمام،، أين التشهير، ومن هو الشخص والمنشأة المشهر بهاء.
Suliman
شوفوا التعليقات وحكم من هو اللي تابع الثاني اكثر الطواقي مشغولين بالعالمي
بلسم الروح
الحد الشرعي في انتظارهم شكر لكل الرجال المشاركين في ضبط الحموله الفاسدة
البسطويسي
متى نسمع تم القبض على مقاول محافظة العارضة الوحيد وكشف السرقات المليارية
ناديا
انا ظروفي صعبة وعندي ست اطفال وتعرضت للسرقة وماحدى جبلي حقي بدي بيع كليتي واشتري بيت لاولادي عشان لا يتشردو بالشارع

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