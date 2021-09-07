بالفيديو.. متظاهرون يرمون رئيس الوزراء الكندي بالحصى

وكالات (صدى):
قام معارضون لإجراءات الحظر والتطعيم المرتبطة بكورونا بإلقاء الحصى على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وذلك أثناء جولة انتخابية قام بها إلى ولاية أونتاريو.
واحتج الأشخاص الذين ألقوا بالحجارة على ترودو ضد سياسة التطعيم ضد فيروس كورونا.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد واجه في حملته الانتخابية، عدة مرات، متظاهرين غاضبين ومعارضين للتطعيم والقيود الصحية.
ويذكر أن ترودو قد أعلن في منتصف أغسطس عن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد في 20 سبتمبر، بعد أقل من عامين على آخر انتخابات اتحادية، مؤكدا أن كندا تمر بلحظة "تاريخية" بسبب جائحة كوفيد-19.