شرطة نيويورك تعثر على الممثل مايكل كيه وليامز ميتًا داخل شقته

واشنطن (صدى):
عثرت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية على الممثل مايكل كيه. وليامز، الذي لعب دور عمر ليتل في المسلسل التلفزيوني (ذا واير)، ميتا في شقته أمس الاثنين، عن عمر يناهز 54 عاما.
وصرح اللفتنانت جون جريمبل المتحدث باسم شرطة نيويورك إن وليامز عُثر عليه ميتا في شقته في بروكلين بعد اتصال هاتفي طارئ في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت نيويورك بخدمات الطوارئ.
وأوضح ممثل عن عائلة ويليامز "ببالغ الأسى أعلنت الأسرة وفاة الممثل المرشح لجائزة إيمي مايكل كينيث ويليامز" واصفا وفاته بأنها "الخسارة التي لا يمكن التغلب عليها"، فيما تم ترشيحه لجائزة إيمي عن أدائه في دور مونتروز فريمان في فيلم HBO’s Lovecraft County.