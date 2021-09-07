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الجندي توهق في التدريبات
منذ ساعة
671
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133685
منذ 48 دقيقة
ههههههههههههههههههههه ..
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أحدث التعليقات
Zoolعالمي
يا طاقيه تراك متذيل التصفيات الاوليه ادع بسلامه لاعب الاهلي ولا انت الحين في العريجاء
Zoolعالمي
جميع الطواقي يتمنون لقاء الاسطوره ماجد هههههههههههههه سامي با جابر يسوي نفسه انه يمون على ابو عبدالله وهو رجليه تصافق من الموقف
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. هذي رساله مبطنه ، وراءها ما وراءهااا .. الله يكفيه شر ماوراءهاااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. هذي رساله مبطنه ، وراءها ما وراءهااا .. الله يكفيه شر ماوراءهاااا ..
Zoolعالمي
الاخبار للعالمي والي يعلق طاقيه هزلت يا متذيل التصفيات
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