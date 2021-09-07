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النوم وقت القيادة يسبب الكوارث

منذ ساعة
411
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التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133685
منذ 46 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14222
منذ 43 دقيقة
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. هذي رساله مبطنه ، وراءها ما وراءهااا .. الله يكفيه شر ماوراءهاااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. هذي رساله مبطنه ، وراءها ما وراءهااا .. الله يكفيه شر ماوراءهاااا ..
Zoolعالمي
الاخبار للعالمي والي يعلق طاقيه هزلت يا متذيل التصفيات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. .. وشلون شايلها وهي بوزن طن تقريباً ...؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
هذولي وعول بريه متوحشه ، وليست مستأنسه ، فهي ليست ملكاً لأحد بعينه ..

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