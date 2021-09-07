امرأة تستعين بعشيقها في قتل زوجها بعدها هددها بالطلاق والطرد

القاهرة (صدى):
قتلت سيدة في مصر، زوجها بالاتفاق مع عشيقها وصديقه بعدما هددها الزوج بالطلاق والطرد من المنزل لخروجها المتكرر بدون إذنه.
وعثرت الجهات الأمنية في مصر على جثة رجل في العقد الرابع من عمره مقتولا داخل شقته واتهام أسرته لزوجته الثانية واثنين آخرين بقتله وفروا هاربين.
واتضح وجود عدة طعنات على الجثة وإصابة ابنته واتهام أسرته لزوجته الثانية، بمشاركة اثنين آخرين بقتله لتكرار حدوث المشاجرات بينهما وتهديده لها بالطلاق والطرد من الشقة؛ حيث تم القبض عليها واعترفت انها اتفقت مع عشيقها وصديقه للتخلص من الزوج ليخلو لهما الجو والحصول على شقته بعدما هددها بالطلاق والطرد من الشقة.