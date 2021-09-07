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وصلة رقص لزين كرزون في حفل زفاف صديقتها خلود العازمي

منذ ساعة
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وصلة رقص لزين كرزون في حفل زفاف صديقتها خلود العازمي

أميرة خالد (صدى):
حرصت الفاشنيستا الأردنية زين كرزون، على حضور حفل زفاف صديقتها السعودية خلود العازمي على الطبيب الأردني، أحمد الطراونة.

ونشرت زين مقطع فيديو، كشفت فيه عن إطلالتها ووجهت التهاني للعروسين من خلال التعليق الذي جاء فيه: "وحبيبتي بنت السعودية الدكتورة خلود العازمي والدكتور أحمد الطراونة… ربي يهنيكم ويوفقكم ويسعدكم يارب".

 

وارتدت زين كرزون في حفل الزفاف فستانًا طويلًا براقًا باللون اللؤلؤي مع حزام رفيع بلون الفستان نفسه، فيما اعتمدت لشعرها تسريحة شعر بسيطة حيث ربطت شعرها للخلف.

ونشرت زين الجمهور مقطع فيديو من رقصها على أنغام الموسيقى، حيث بدت وهي تتمايل بفرح، كما حضر الحفل الفنان الأردني حسين السلمان، وتواجدت إلى جانب زين في حفل الزفاف والدتها ميادة، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع تفاصيل حفل الزفاف الذي وصفوه بـ الفاخر، متداولين فيديوهات من الحفل.

فن
فستان
حفل زفاف
الرقص
زين كرزون
حركات الرقص
خلود العازمي
أحمد الطراونة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133685
منذ 55 دقيقة
الفسق شين .. عواقبه وخيمه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. هذي رساله مبطنه ، وراءها ما وراءهااا .. الله يكفيه شر ماوراءهاااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. هذي رساله مبطنه ، وراءها ما وراءهااا .. الله يكفيه شر ماوراءهاااا ..
Zoolعالمي
الاخبار للعالمي والي يعلق طاقيه هزلت يا متذيل التصفيات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. .. وشلون شايلها وهي بوزن طن تقريباً ...؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
هذولي وعول بريه متوحشه ، وليست مستأنسه ، فهي ليست ملكاً لأحد بعينه ..

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