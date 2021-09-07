نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الحج والعمرة" توضح المدة الفاصلة لتصاريح العمرة

منذ 32 دقيقة
1542
1
"الحج والعمرة" توضح المدة الفاصلة لتصاريح العمرة

مكة المكرمة (صدى):
شددت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، على عدم إمكانية أداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، دون وجود تصاريح فعالة للمستفيد من خلال تطبيق «اعتمرنا» والحجز في الموعد المراد على حسب التوفر للمواعيد.

وقالت الوزارة، أنه عند وجود تصريح للعمرة سواء في حال كان المعتمر داخل الحرم المكي أو لم يتم الوجود في وقت التصريح، فسيتم احتسابه كـ«تصريح سابق» ولا يتم إصدار تصريح آخر إلا بعد مضي 15 يوما على التصريح السابق.

وأوضحت إنه عند عدم الذهاب للعمرة يعد التصريح «سابقا» بعد انتهاء الوقت المحدد له وغير صالح للاستخدام، ويلزم الانتظار بحسب المدة المذكورة في التطبيق حتى يتم الحجز مجددا، فيما تطبيق «اعتمرنا» لا يسمح بحجز أكثر من تصريح في الوقت نفسه، مع مراعاة المدة اللازمة بين كل تصريح وآخر.

وأشارت إلى إنه تم تحديد المدة الزمنية لتصاريح العمرة بـ15 يوماً بين كل تصريح وآخر، والصلاة في الروضة الشريفة بـ30 يوماً، بينما لا يمكن حجز الصلوات في المسجد الحرام لأكثر من يوم في الوقت نفسه، بل يمكن الحجز ليوم آخر بعد انتهاء صلاحية التصاريح الحالية، بحسب "عكاظ" .

المسجد الحرام
الحج والعمرة
الروضة الشريفة
تصاريح العمرة
اعتمرنا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133669
منذ 21 دقيقة
يكون خير ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه تهاويل ..
مشآعر انسان ..
من يؤذي الناس ويظلمهم ويضرهم في انفسهم وحياتهم سوف يسلط عليه من يؤذيه ويظلمه ويضره
نجاة محمد
يا حليلة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
ابو محمد 😎 ✍️
استنزاف الى حد الجفااف ..

أخر الأخبار

وزارة العدل تعلن اكتمال المرحلة الثانية من تفعيل خدمة إصدار الوكالات الإلكترونيّة للسجناء
وزارة العدل تعلن اكتمال المرحلة الثانية من تفعيل خدمة إصدار الوكالات الإلكترونيّة للسجناء
منذ 17 دقيقة 1417
أرامكو تطلق أول منشأة لإنتاج تسليح الآلياف الزجاجية
أرامكو تطلق أول منشأة لإنتاج تسليح الآلياف الزجاجية
منذ 27 دقيقة 1386
"الحج والعمرة" توضح المدة الفاصلة لتصاريح العمرة
"الحج والعمرة" توضح المدة الفاصلة لتصاريح العمرة
منذ 32 دقيقة 1542
الإنفاق على شراء الأثاث يفوق المجوهرات
الإنفاق على شراء الأثاث يفوق المجوهرات
منذ 37 دقيقة 1642
القيادة وسط الثلوج
القيادة وسط الثلوج
منذ 52 دقيقة 580
السواق جاب العيد
السواق جاب العيد
منذ 57 دقيقة 653
لقطات مخيفة بعد انهيار جبلي
لقطات مخيفة بعد انهيار جبلي
منذ ساعة 575
بالفيديو.. إغلاق 7 مصانع للخرسان لقربها من المواقع العمرانية بحفر الباطن
بالفيديو.. إغلاق 7 مصانع للخرسان لقربها من المواقع العمرانية بحفر الباطن
منذ ساعة 1669
واتساب يجري تعديلات على تصميم الدردشة بهواتف "آيفون"
واتساب يجري تعديلات على تصميم الدردشة بهواتف "آيفون"
منذ ساعة 1680
بالفيديو.. منقذ طفل السيارة بالعرضيات: لم أتردد لحظة في إنقاذه
بالفيديو.. منقذ طفل السيارة بالعرضيات: لم أتردد لحظة في إنقاذه
منذ ساعة 11195