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أرامكو تطلق أول منشأة لإنتاج تسليح الآلياف الزجاجية

منذ 27 دقيقة
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أرامكو تطلق أول منشأة لإنتاج تسليح الآلياف الزجاجية

الرياض (صدى):
أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن تدشين أول منشأة في المملكة لإنتاج تسليح الألياف الزجاجية من البوليمر المقوّى، الخالي من المعادن.

ويأتي ذلك لتوفير بنية تحتية أكثر استدامة وخالية من التآكل وتعزيز تحقيق مستهدفات السعودية، فيما يتعلق بالحياد الكربوني.

وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي، إنه تم إطلاق منشأة تسليح الألياف الزجاجية التي تأسست بموجب مذكرة تفاهم وقعتها شركة بولترون كومبوزيت النيوزيلاندية وشريكتها مجموعة عصام خيري قباني عام 2019 مع أرامكو السعودية.

وأضاف السعدي أن أرامكو السعودية تعمل على تطوير ونشر الحلول الخالية من المعادن ضمن عملياتها الخاصة، مما يوفر تكلفة صيانة المباني ويزيد عمرها الافتراضي، ويرفع كفاءتها، فضلاً عن المزايا البيئية مقارنة بالبدائل المعدنية.

وأشار إلى أن إمكانية استخدام خامات البوليمر المتقدمة الخالية من المعادن تتجاوز قطاع النفط الخام والغاز لتشمل صناعات البناء والتشييد، حيث يؤدي التخلص من مخاطر التآكل إلى تحسين نتائج البنية التحتية إلى حد كبير.

 

المملكة
أرامكو السعودية
أرامكو
المعادن
البنية التحتية
الألياف الزجاجية
البوليمر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133670
منذ 19 دقيقة
موفقين خير بإذن الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه تهاويل ..
مشآعر انسان ..
من يؤذي الناس ويظلمهم ويضرهم في انفسهم وحياتهم سوف يسلط عليه من يؤذيه ويظلمه ويضره
نجاة محمد
يا حليلة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
ابو محمد 😎 ✍️
استنزاف الى حد الجفااف ..

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