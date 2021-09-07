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القيادة وسط الثلوج

منذ 52 دقيقة
572
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133669
منذ 33 دقيقة
حالتهم حاله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه تهاويل ..
مشآعر انسان ..
من يؤذي الناس ويظلمهم ويضرهم في انفسهم وحياتهم سوف يسلط عليه من يؤذيه ويظلمه ويضره
نجاة محمد
يا حليلة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
ابو محمد 😎 ✍️
استنزاف الى حد الجفااف ..

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