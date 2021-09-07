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السواق جاب العيد
منذ 7 ساعات
1637
2
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التعليقات
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14227
منذ ساعة
البلاههة + الفهاوة وقل الدبرة =دمار وخراب ديار..
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133712
منذ ساعة
هاالعينات هم سبب المصايب في بلدنا ..
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أحدث التعليقات
ابو عمار
ما تشوف شر
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كل شي غالي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كبيره شوي
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