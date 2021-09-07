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بالفيديو.. منقذ طفل السيارة بالعرضيات: لم أتردد لحظة في إنقاذه

منذ ساعة
11191
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بالفيديو.. منقذ طفل السيارة بالعرضيات: لم أتردد لحظة في إنقاذه

علي القحطاني (صدى):
أكد منقذ الطفل محمد العامري، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتردد لحظة في إنقاذ الطفل عندما تحركت به السيارة لوسط الطريق في محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح منقذ الطفل، أنه لم يكن منتبه للسيارة حيث أنه يعمل بالمطعم الذي كانت السيارة متوقفة أمامه، وعمله تابع لتطبيق توكلنا وقياس درجة حرارة زائري المطعم، لافتًا إلى أنه خرج إلى سيارته لشحن بطارية الجوال، ليلفت انتباه أن السيارة المجاورة له بها طفلين.

وقال أنه انتبه حينها إلى أن السيارة ترجع بهم إلى الخط مما دفعه إلى الركض خلف السيارة وفتح باب الراكب وقام بإيقافها؛ ليأتيه والد الطفلين وهو باكستاني الجنسية الذي أخذ يبكي وقبل منقذ الطفلين فوق رأسه ووجه له الشكر، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية".

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طريق
مكة المكرمة
سيارة
مطعم
المملكة
العرضيات
منقذ الطفل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133669
منذ 28 دقيقة
الحمد لله على سلامة الطفلين ..

.. جزاك الله خير ,,

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه تهاويل ..
مشآعر انسان ..
من يؤذي الناس ويظلمهم ويضرهم في انفسهم وحياتهم سوف يسلط عليه من يؤذيه ويظلمه ويضره
نجاة محمد
يا حليلة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
ابو محمد 😎 ✍️
استنزاف الى حد الجفااف ..

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