القبض على أستاذ جامعي تَلاعب بدرجات طالبة رفضت الزواج منه

خالد الظفيري (صدى):
قرر أستاذ جامعي في الكويت، التلاعب بدرجات طالبة، بعد أن رفضت الزواج منه، حيثه أنه منحها «صفرًا» في أعمال السنة بمادته رغم التزامها بحضور محاضراته
وأحالت النيابة العامة الاستاذ الذي يعمل في إحدى الكليات الفنية، إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير محررات رسمية، بعد تلاعبه في درجات إحدى الطالبات.
وقالت الطالبة إنه تقدم لخطبتها؛ غير أن أسرتها رفضته؛ فقام بالتلاعب في درجاتها بجميع المواد الدراسية.
وأنكر الأستاذ التهم المنسوبة إليه، فقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية، وإحالته للمحاكمة الجزائية بتهمة التزوير في محررات رسمية.