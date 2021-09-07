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القبض على أستاذ جامعي تَلاعب بدرجات طالبة رفضت الزواج منه

منذ ساعة
1175
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القبض على أستاذ جامعي تَلاعب بدرجات طالبة رفضت الزواج منه

خالد الظفيري (صدى):
قرر أستاذ جامعي في الكويت، التلاعب بدرجات طالبة، بعد أن رفضت الزواج منه، حيثه أنه منحها «صفرًا» في أعمال السنة بمادته رغم التزامها بحضور محاضراته

وأحالت النيابة العامة الاستاذ الذي يعمل في إحدى الكليات الفنية، إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير محررات رسمية، بعد تلاعبه في درجات إحدى الطالبات.

وقالت الطالبة إنه تقدم لخطبتها؛ غير أن أسرتها رفضته؛ فقام بالتلاعب في درجاتها بجميع المواد الدراسية.

وأنكر الأستاذ التهم المنسوبة إليه، فقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية، وإحالته للمحاكمة الجزائية بتهمة التزوير في محررات رسمية.

جامعة
الكويت
استاذ جامعي
الزواح

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133670
منذ 33 دقيقة
اعقب ياالحاقد .. يستاهل مايجيه من تأديب ..
مشآعر انسان ..
مشآعر انسان .. عدد التعليقات : 45
منذ 12 دقيقة
قاتل الله كل شيطان خبيث معتدي حاسد وحاقد وكائد يحارب الناس في حياتهم ويضيق عليهم في ارزاقهم لأجل ان يحقق غاية دنية ويفوز بمصلحة خاصة
مشآعر انسان ..
مشآعر انسان .. عدد التعليقات : 45
منذ 3 دقائق
من يؤذي الناس ويظلمهم ويضرهم في انفسهم وحياتهم سوف يسلط عليه
من يؤذيه ويظلمه ويضره

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه تهاويل ..
مشآعر انسان ..
من يؤذي الناس ويظلمهم ويضرهم في انفسهم وحياتهم سوف يسلط عليه من يؤذيه ويظلمه ويضره
نجاة محمد
يا حليلة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
ابو محمد 😎 ✍️
استنزاف الى حد الجفااف ..

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