مخاطر تناول مشروبات الطاقة يوميا

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت الدكتورة أولغا كورابليوفا، خبيرة التغذية الروسية، عواقب تناول مشروبات الطاقة يوميا.، مؤكدة أنها تؤثر على القلب وترفع مستوى ضغط الدم.
وقالت الخبيرة أن مشروبات الطاقة تحتوي على نسبة عالية من المواد المحفزة- الكافيين وغوارانا أو البولينيا الكأسية (Paullinia cupana)، والجينسنغ و حمض التورين أو التورين (Taurine) العضوي. ويستمر مفعول هذه المشروبات مدة 3-4 ساعات، بعدها يبدأ التعب الشديد، بحسب وكالة نوفوستي الروسية للأنباء،
وأضافت "يمكن أن تزيد هذه المشروبات العبء على عضلة القلب، لذلك لا ينصح بإضافتها إلى الكافيين والكحول ولا تناولها بعد جهد بدني شاق أو نشاط رياضي مكثف.
وأشارت إلى إن تناول مشروبات الطاقة بصورة غير منتظمة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم والصداع النصفي واضطراب ضربات القلب ومشكلات في الجهاز الهضمي. وهذه المشروبات غازية، لذلك فإن تناول جرعات كبيرة منها يمكن أن يزيد من حموضة المعدة وانتفاخ البطن والإسهال".