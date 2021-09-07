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بالفيديو.. حسن الصبحان يتوقع نتيجة مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. حسن الصبحان يتوقع نتيجة مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم

ماجد محمد (صدى):
توقع حسن الصبحان المعروف بملك التوقعات نتيجة مباراة منتخب السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم.

وقال الصبحان خلال فيديو له عبر حسابه بتويتر "نسبة فوز السعودية 0٪ ونفس النسبة لعمان والمباراة ستنتهي بالتعادل السلبي، وممكن تنتهي 1/1 وأنا أميل لنتيجة 0/0 المهم راح تنتهي تعادل"

يذكر ان الجمهور الرياضي يترقب مباراة السعودية وعمان التي تنطلق مساء اليوم الثلاثاء وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وستنطلق المباراة في السابعة مساءً بتوقيت المملكة، الثامنة مساءً بتوقيت عمان على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في سلطنة عمان.

السعودية
كأس العالم
عمان
حسن الصبحان

التعليقات

أبو خالد
أبو خالد عدد التعليقات : 14222
منذ ساعة
يابغضي لك،
ياكرهي لك،
وياكرهي لجميع ماتقول وماتقوم به وماتقدمه، يارجل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. هذي رساله مبطنه ، وراءها ما وراءهااا .. الله يكفيه شر ماوراءهاااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. هذي رساله مبطنه ، وراءها ما وراءهااا .. الله يكفيه شر ماوراءهاااا ..
Zoolعالمي
الاخبار للعالمي والي يعلق طاقيه هزلت يا متذيل التصفيات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. .. وشلون شايلها وهي بوزن طن تقريباً ...؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
هذولي وعول بريه متوحشه ، وليست مستأنسه ، فهي ليست ملكاً لأحد بعينه ..

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