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حساب المواطن يوضح موقف إضافة تابع قبل 10 سبتمبر

منذ 13 ساعة
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حساب المواطن يوضح موقف إضافة تابع قبل 10 سبتمبر

الرياض (صدى):
أوضح حساب المواطن موقف إضافة تابع قبل 10 سبتمبر مؤكدا أنه سيتم دراسة حالة أهليته.

وقال حساب المواطن "في حال تم إضافة تابع قبل تاريخ "10 سبتمبر" سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر "أكتوبر" ".

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب المواطن يتضمن "‏‎لدي طفل رضيع وتم اضافته ولم تصلني رساله هل مؤهل أو لا؟".

ومن المقرر أن يتم صرف الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 9 سبتمبر الجاري، حيث يوافق يوم الصرف إجازة رسمية وهو يوم الجمعة 10 سبتمبر.

حساب المواطن
صرف الدعم
تابع
الحالة الأهلية

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 200
منذ 49 دقيقة
فضل وبركة من الله وثم صاحب البركة قائدنا محمد بن سلمان حساب المواطن له احساس جميل أفتخر إني مواطن والمواطن عند موضح الروية المواطن شعار المواطن ⚘

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
عصابة هكذا العصابات لمروئه ولا عهد والعصابات يتلقفها عصابة ك عصابة المعمم أية وعصابته نظام الملالي.
برنس
يارب تكسرت
أبو عبدالله الحربي
الحقد والحسد الدفين ..سعودية العز والفخر وصانعة الرجال 🕋🇸🇦🙏
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايوه
نجاة محمد
كنتي الاول اجمل شكلك دحين وع

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