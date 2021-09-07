تفاصيل مروعة لتعرض فتاة للاغتصاب 15 مرة

لندن (صدى):
كشفت فتاة بريطانية تفاصيل "مروعة"، عن واقعة تعرضها للاغتصاب 15 مرة ، عندما كانت بعمر12 عاما، بسبب إهمال كبير من قبل السلطات في بريطانيا.
وتعود القصة إلى قبل 15 عاما، عندما كانت الفتاة البريطانية تبلغ من العمر 12 عاما فقط، وقتها تعرضت لحادث اعتداء جنسي في مكان عام،وعند ذهابها لإبلاغ مركز الشرطة، اتهمها الشرطي الذي يعمل في خدمة الاستقبال "بإضاعة الوقت"، وطلب منها التوقف عن الكلام، بحسب صحيفة "ميرور"، بريطانيا.
وطلب منها الشرطي بعدها العودة للمنزل، وركوب سيارة رجلين في المركز، كانا قد عرضا عليها إعادتها للمنزل،وعند إطاعتها لطلب السلطات، وركوبها السيارة مع الرجلين، تعرضت للاغتصاب على يديهما في السيارة،ثم استمرت عملية الاغتصاب في منزل أحد المختطفين، قبل أن يرسلوها لمنزل رجل آخر، أقدم على اغتصابها مع أصدقائه.
وقالت الفتاة أنها تعرضت لـ15 حالة اغتصاب، وهي طفلة، بسبب إهمال تام من شرطة مدينة أولدهام البريطانية، مضيفة أنه من بين جميع المغتصبين، لم يتم إلقاء القبض سوى على رجل واحد منهم حتى الآن.