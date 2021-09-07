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تفاصيل مروعة لتعرض فتاة للاغتصاب 15 مرة

منذ 3 ساعات
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تفاصيل مروعة لتعرض فتاة للاغتصاب 15 مرة

لندن (صدى):
كشفت فتاة بريطانية تفاصيل "مروعة"، عن واقعة تعرضها للاغتصاب 15 مرة ، عندما كانت بعمر12 عاما، بسبب إهمال كبير من قبل السلطات في بريطانيا.

وتعود القصة إلى قبل 15 عاما، عندما كانت الفتاة البريطانية تبلغ من العمر 12 عاما فقط، وقتها تعرضت لحادث اعتداء جنسي في مكان عام،وعند ذهابها لإبلاغ مركز الشرطة، اتهمها الشرطي الذي يعمل في خدمة الاستقبال "بإضاعة الوقت"، وطلب منها التوقف عن الكلام، بحسب صحيفة "ميرور"، بريطانيا.

وطلب منها الشرطي بعدها العودة للمنزل، وركوب سيارة رجلين في المركز، كانا قد عرضا عليها إعادتها للمنزل،وعند إطاعتها لطلب السلطات، وركوبها السيارة مع الرجلين، تعرضت للاغتصاب على يديهما في السيارة،ثم استمرت عملية الاغتصاب في منزل أحد المختطفين، قبل أن يرسلوها لمنزل رجل آخر، أقدم على اغتصابها مع أصدقائه.

وقالت الفتاة أنها تعرضت لـ15 حالة اغتصاب، وهي طفلة، بسبب إهمال تام من شرطة مدينة أولدهام البريطانية، مضيفة أنه من بين جميع المغتصبين، لم يتم إلقاء القبض سوى على رجل واحد منهم حتى الآن.

اغتصاب
بريطانيا
اعتداء جنسي
السلطات البريطانية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133669
منذ ساعة
اعوذ باالله من حالكم وفال الشيطان فالكم ..

.. اين حرية المرأه واحترام المرأه اللي تتكلمون عنه ، وتتهموننا بإضطهادها ، اين حريتها وعزها عندكم ، يا شياطين الخلق ..؟؟؟

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه تهاويل ..
مشآعر انسان ..
من يؤذي الناس ويظلمهم ويضرهم في انفسهم وحياتهم سوف يسلط عليه من يؤذيه ويظلمه ويضره
نجاة محمد
يا حليلة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
ابو محمد 😎 ✍️
استنزاف الى حد الجفااف ..

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