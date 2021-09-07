نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

استخدامات مجهولة لكاميرا الجوال

منذ 3 ساعات
2044
1
استخدامات مجهولة لكاميرا الجوال

وكالات (صدى):
يجهل الكثيرون أن هناك استخدامات عديدة أخرى لكاميرا الهاتف الذكي، حيث يمكننا استخدام كاميرا الهاتف الذكي لأداء الكثير من الوظائف، ومنها استكشاف السماء عبر كاميرا الهاتف وذلك عبر تطبيق Star Walk 2، الذي يستخدم موقعك والإدخال من الجيروسكوب الداخلي للهاتف لتحديد الأبراج والأقمار الصناعية والأشياء الأخرى.

ومن الممكن استخدام كاميرا الهاتف في تحويل المستندات الورقية إلى مستندات رقمية، فيما يتيح لك تطبيق عدسة جوجل الذي يأتي مدمجًا في تطبيق صور جوجل التقاط صورة لأي شيء ومعرفة معلومات حوله، كما تتيح لك رموز الاستجابة السريعة QR طريقة سهلة ومباشرة للوصول إلى مواقع الويب.

ويمكن استخدام كاميرا هاتفك القديم كجهاز أمني للمراقبة عن بعد، وأحد أفضل التطبيقات التي يمكنك استخدامها هو تطبيق Manything الذي يتيح لك البث المباشر من أي مكان، بينما باستخدام تطبيق ترجمة جوجل يمكنك توجيه كاميرا الهاتف إلى الكلمات التي تحتاج إلى ترجمتها فوريًا.

 

 

كاميرا
الجوال
الهاتف الذكي
الترجمة
استكشاف السماء
استخدامات تقنية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133670
منذ 25 دقيقة
تمام ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه تهاويل ..
مشآعر انسان ..
من يؤذي الناس ويظلمهم ويضرهم في انفسهم وحياتهم سوف يسلط عليه من يؤذيه ويظلمه ويضره
نجاة محمد
يا حليلة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
ابو محمد 😎 ✍️
استنزاف الى حد الجفااف ..

أخر الأخبار

وزارة العدل تعلن اكتمال المرحلة الثانية من تفعيل خدمة إصدار الوكالات الإلكترونيّة للسجناء
وزارة العدل تعلن اكتمال المرحلة الثانية من تفعيل خدمة إصدار الوكالات الإلكترونيّة للسجناء
منذ 16 دقيقة 1395
أرامكو تطلق أول منشأة لإنتاج تسليح الآلياف الزجاجية
أرامكو تطلق أول منشأة لإنتاج تسليح الآلياف الزجاجية
منذ 26 دقيقة 1382
"الحج والعمرة" توضح المدة الفاصلة لتصاريح العمرة
"الحج والعمرة" توضح المدة الفاصلة لتصاريح العمرة
منذ 32 دقيقة 1531
الإنفاق على شراء الأثاث يفوق المجوهرات
الإنفاق على شراء الأثاث يفوق المجوهرات
منذ 36 دقيقة 1642
القيادة وسط الثلوج
القيادة وسط الثلوج
منذ 51 دقيقة 567
السواق جاب العيد
السواق جاب العيد
منذ 56 دقيقة 653
لقطات مخيفة بعد انهيار جبلي
لقطات مخيفة بعد انهيار جبلي
منذ ساعة 568
بالفيديو.. إغلاق 7 مصانع للخرسان لقربها من المواقع العمرانية بحفر الباطن
بالفيديو.. إغلاق 7 مصانع للخرسان لقربها من المواقع العمرانية بحفر الباطن
منذ ساعة 1669
واتساب يجري تعديلات على تصميم الدردشة بهواتف "آيفون"
واتساب يجري تعديلات على تصميم الدردشة بهواتف "آيفون"
منذ ساعة 1680
بالفيديو.. منقذ طفل السيارة بالعرضيات: لم أتردد لحظة في إنقاذه
بالفيديو.. منقذ طفل السيارة بالعرضيات: لم أتردد لحظة في إنقاذه
منذ ساعة 11174