استخدامات مجهولة لكاميرا الجوال

وكالات (صدى):
يجهل الكثيرون أن هناك استخدامات عديدة أخرى لكاميرا الهاتف الذكي، حيث يمكننا استخدام كاميرا الهاتف الذكي لأداء الكثير من الوظائف، ومنها استكشاف السماء عبر كاميرا الهاتف وذلك عبر تطبيق Star Walk 2، الذي يستخدم موقعك والإدخال من الجيروسكوب الداخلي للهاتف لتحديد الأبراج والأقمار الصناعية والأشياء الأخرى.
ومن الممكن استخدام كاميرا الهاتف في تحويل المستندات الورقية إلى مستندات رقمية، فيما يتيح لك تطبيق عدسة جوجل الذي يأتي مدمجًا في تطبيق صور جوجل التقاط صورة لأي شيء ومعرفة معلومات حوله، كما تتيح لك رموز الاستجابة السريعة QR طريقة سهلة ومباشرة للوصول إلى مواقع الويب.
ويمكن استخدام كاميرا هاتفك القديم كجهاز أمني للمراقبة عن بعد، وأحد أفضل التطبيقات التي يمكنك استخدامها هو تطبيق Manything الذي يتيح لك البث المباشر من أي مكان، بينما باستخدام تطبيق ترجمة جوجل يمكنك توجيه كاميرا الهاتف إلى الكلمات التي تحتاج إلى ترجمتها فوريًا.