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بالفيديو.. مسوق زراعي يكشف أساليب تلاعب العمالة الوافدة بأسعار الخضار

منذ 5 ساعات
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بالفيديو.. مسوق زراعي يكشف أساليب تلاعب العمالة الوافدة بأسعار الخضار

علي القحطاني (صدى):
كشف المسوق الزراعي مصلح البقمي، عن بعض الأساليب التي تستخدمها العمالة الوافدة للتلاعب بأسعار الخضار.

وقال المسوق خلال لقائه ببرنامج "الشارع السعودي" ، إن بعض العمالة يسجلون الفواتير المأخوذة من المزارع بمبلغ أقل من السعر الذي سيبيعه العامل في السوق، ويصل الفرق في بعض الأوقات إلى 10 ريالات للصندوق.

وأضاف البقمي أن صندوق الجزر الأسبوع الماضي تم بيعه ب50 ريال وتم تسجيله في الفواتير للمزارعين بـ 40 ريال، ويخصم من المبلغ المستحق للمزارع نسب الضرائب وأجور السائق والعمال وغيرها من الخصومات.

وأشار إلى أن كل صنف من الخضار تسيطر عليه عمالة وافدة، فمثلاً البطاطس تسيطر عليها العمالة الأفغانية ثم العمالة الباكستانية.

وأكد على أن السوق يسيطر عليه العمالة الوافدة مشيرًا إلى أن بعض المزارعين لا يعلمون بالأسعار الحقيقية التي تباع بها الخضراوات في السوق، وأكثر المزارعين مجبرين على الأسعار.

وتابع أنه توصل لحل لمواجهة تلك المشكلة، من خلال إعلان أسعار الخضار بشكل يومي عن طريق تطبيق سناب شات.

العمالة الوافدة
المزارعين
البطاطس
أسعار الخضار
مصلح البقمي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133685
منذ ساعة
ما رفع الاسعار الا تلاعب النصابين من العمالة الوافده الفاسده ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. هذي رساله مبطنه ، وراءها ما وراءهااا .. الله يكفيه شر ماوراءهاااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. هذي رساله مبطنه ، وراءها ما وراءهااا .. الله يكفيه شر ماوراءهاااا ..
Zoolعالمي
الاخبار للعالمي والي يعلق طاقيه هزلت يا متذيل التصفيات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. .. وشلون شايلها وهي بوزن طن تقريباً ...؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
هذولي وعول بريه متوحشه ، وليست مستأنسه ، فهي ليست ملكاً لأحد بعينه ..

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