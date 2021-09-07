نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. ملكة كابلي تنتقد تصرفها بعد انفصالها: طفولي جدًا وما حبيبت نفسي

منذ ساعة
1106
1
بالفيديو.. ملكة كابلي تنتقد تصرفها بعد انفصالها: طفولي جدًا وما حبيبت نفسي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تحدثت الفاشينيستا وخبيرة التجميل ملكة كابلي، عن أزمة طلاقها من نجم السوشيال ميديا أحمد السالم، منتقدة تصرفاتها السابقة.

وأوضحت ملكة كابلي، في مقطع فيديو جديد عبر سناب شات: "تتذكروا أخر مرة صار لي أزمة عديت فيها طلعت في سناب شات بينت اني زعلانة واني انغدر فيني وانصدمت من أحد وما حبيت اني سويت كدا".

وتابعت: "طلعت على سناب شات بعدها وقلت لكم إنها آخر مرة وما راح أدخّل حياتي الشخصية في السوشال ميديا بس أنا كنت اعتبر السناب شات زي تنفيس فيها زعلانة واعبر عن نفسي فيها، تصرف جداً طفولي وما حبيبت نفسي ومو شخصيتي وزعلت من نفسي وقررت اني ما راح اتكلم".

وقالت ملكة كابلي: "وما راح ادخل حياتي في السوشال ميديا ابداً وسيكون السناب شات لعملي لأني اقتنعت أن الناس مش محتاجة طاقة سلبية البيوت الله العالم فيها كل واحد شو همه"، مستطردة: "عندي هم وحزن احتفظ به لنفسي وامشي أموري والبيوت فيها بلاوي والناس مو ناقصة هم اللي يتابعونهم في سناب شات، ودارت الأيام وصارت لي".

وذكرت أن العيوب الخاصة بشخصيتها، والتي سببت لها معاناة كبيرة في حياتها، هي العناد وعدم الصبر على أي شيء، لافتة إلى إنها دائماً تستشير المحيطين بها في كل الأمور التي تخصها، وعلى الرغم من ذلك لا تأخذ برأي أي منهم فهي تستشيرهم لفعل العكس، الأمر الذي فعلته عندما أرادت شراء سيارة مع أنها غير متمكنة من القيادة، ومع ذلك قامت بشرائها.

سناب شات
انفصال
سوشيال ميديا
ملكة كابلي
أحمد السالم
فن ومشاهير

التعليقات

مسافر في زمن نسيان
مسافر في زمن نسيان عدد التعليقات : 2867
منذ 11 دقيقة
اكون اشمك اكون اضمك اكون اذوب بأحضانك واتنفس عطرك

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
مازال حلقات الترشيح مستمره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون
مسافر في زمن نسيان
اكون اشمك اكون اضمك اكون اذوب بأحضانك واتنفس عطرك
عابر سبيل
هذا فرنسي وغير مسلم؟ وهذي تصرفاته واخلاقة وال ز ق حمدالله يسب بنت في شرفها سعودية في المطار واشباه اشباه الرجال يطلعونه من السالفة...

أخر الأخبار

استخدامات مجهولة لكاميرا الجوال
استخدامات مجهولة لكاميرا الجوال
منذ 28 دقيقة 1406
ليلى اسكندر تنشر صورة غريبة لـ يعقوب الفرحان
ليلى اسكندر تنشر صورة غريبة لـ يعقوب الفرحان
منذ 33 دقيقة 809
أمن الطرق يحذر قائدي المركبات من رياح مصحوبة بالأتربة في الرياض
أمن الطرق يحذر قائدي المركبات من رياح مصحوبة بالأتربة في الرياض
منذ 53 دقيقة 1613
بالفيديو.. مسوق زراعي يكشف أساليب تلاعب العمالة الوافدة بأسعار الخضار
بالفيديو.. مسوق زراعي يكشف أساليب تلاعب العمالة الوافدة بأسعار الخضار
منذ 58 دقيقة 1772
"الموارد البشرية": لابد من إصدار شهادة المواءمة بالمنشآت الكبيرة والعملاقة والمتوسطة
"الموارد البشرية": لابد من إصدار شهادة المواءمة بالمنشآت الكبيرة والعملاقة والمتوسطة
منذ ساعة 10846
أطعمة ومشروبات تحسن عملية الهضم
أطعمة ومشروبات تحسن عملية الهضم
منذ ساعة 1576
بالفيديو.. ملكة كابلي تنتقد تصرفها بعد انفصالها: طفولي جدًا وما حبيبت نفسي
بالفيديو.. ملكة كابلي تنتقد تصرفها بعد انفصالها: طفولي جدًا وما حبيبت نفسي
منذ ساعة 1106
أبرز مساهمات الملك عبدالعزيز في العمل الخيري
أبرز مساهمات الملك عبدالعزيز في العمل الخيري
منذ ساعة 1530
النفط يواصل خسائره في ظل انتشار سلالة "دلتا"
النفط يواصل خسائره في ظل انتشار سلالة "دلتا"
منذ ساعة 1675
‏اجتماع تنسيقي بين وكالة الاتصال والشؤون الإعلامية والوكالات النسائية لتعزيز الجوانب الإعلامية
‏اجتماع تنسيقي بين وكالة الاتصال والشؤون الإعلامية والوكالات النسائية لتعزيز الجوانب الإعلامية
منذ ساعة 1769