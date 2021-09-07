بالفيديو.. ملكة كابلي تنتقد تصرفها بعد انفصالها: طفولي جدًا وما حبيبت نفسي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تحدثت الفاشينيستا وخبيرة التجميل ملكة كابلي، عن أزمة طلاقها من نجم السوشيال ميديا أحمد السالم، منتقدة تصرفاتها السابقة.
وأوضحت ملكة كابلي، في مقطع فيديو جديد عبر سناب شات: "تتذكروا أخر مرة صار لي أزمة عديت فيها طلعت في سناب شات بينت اني زعلانة واني انغدر فيني وانصدمت من أحد وما حبيت اني سويت كدا".
وتابعت: "طلعت على سناب شات بعدها وقلت لكم إنها آخر مرة وما راح أدخّل حياتي الشخصية في السوشال ميديا بس أنا كنت اعتبر السناب شات زي تنفيس فيها زعلانة واعبر عن نفسي فيها، تصرف جداً طفولي وما حبيبت نفسي ومو شخصيتي وزعلت من نفسي وقررت اني ما راح اتكلم".
وقالت ملكة كابلي: "وما راح ادخل حياتي في السوشال ميديا ابداً وسيكون السناب شات لعملي لأني اقتنعت أن الناس مش محتاجة طاقة سلبية البيوت الله العالم فيها كل واحد شو همه"، مستطردة: "عندي هم وحزن احتفظ به لنفسي وامشي أموري والبيوت فيها بلاوي والناس مو ناقصة هم اللي يتابعونهم في سناب شات، ودارت الأيام وصارت لي".
وذكرت أن العيوب الخاصة بشخصيتها، والتي سببت لها معاناة كبيرة في حياتها، هي العناد وعدم الصبر على أي شيء، لافتة إلى إنها دائماً تستشير المحيطين بها في كل الأمور التي تخصها، وعلى الرغم من ذلك لا تأخذ برأي أي منهم فهي تستشيرهم لفعل العكس، الأمر الذي فعلته عندما أرادت شراء سيارة مع أنها غير متمكنة من القيادة، ومع ذلك قامت بشرائها.