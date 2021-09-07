النفط يواصل خسائره في ظل انتشار سلالة "دلتا"

وكالات (صدى):
واصلت أسعار النفط خسائرها، اليوم الثلاثاء، حيث احتفظ الخام الأميركي بخسائر بالقرب من 69 دولارًا للبرميل.
وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي في نيويورك 0.2٪ من مستوى إغلاق يوم الجمعة، بعد توقف التداولات يوم الاثنين بسبب عطلة في الولايات المتحدة، فيما شهد خام القياس العالمي برنت بعض الانتعاش فوق 72 دولاراً.
ويذكر أن متحور دلتا سريع الانتشار من الفيروس أدى إلى تجدد القيود على التنقل في بعض المناطق، على الرغم من ظهور علامات على التعافي.
ومن المقرر أن تتفاعل الأسواق مع بيانات التجارة الصينية القوية لشهر أغسطس الصادرة اليوم الثلاثاء، والتي تعطي مؤشرا على القوة الاقتصادية لأكبر مستورد للنفط في العالم.
وافتتحت السوق على تراجع أمس الاثنين، بعد أن خفضت المملكة أسعار خامها إلى آسيا الشهر المقبل بأكثر من المتوقع.