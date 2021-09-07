وظائف شاغرة بهيئة تنمية الصادرات السعودية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
فيما يلي المسميات الوظيفية وشروط التقديم:
1- مدير مكتب المشاريع.
- درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، الهندسة، العلوم) أو ما يعادلها.
- 6 سنوات خبرة في إدارة المشاريع، مع خبرة لا تقل عن (3) سنوات في منصب إداري.
- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
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2- مدير التميز المؤسسي.
- درجة بكالوريوس في (إدارة الأعمال، إدارة العمليات، الجودة) أو ما يعادلها.
- 6 سنوات خبرة في إدارة العمليات أو ضمان الجودة، و(3) على الأقل في منصب إداري.
- معرفة بأنظمة التميز المؤسسي (ISO9000, EFQM).
- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
التقديم