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وظائف شاغرة بهيئة تنمية الصادرات السعودية

منذ ساعتين
1627
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وظائف شاغرة بهيئة تنمية الصادرات السعودية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

فيما يلي المسميات الوظيفية وشروط التقديم:

1- مدير مكتب المشاريع.

- درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، الهندسة، العلوم) أو ما يعادلها.

- 6 سنوات خبرة في إدارة المشاريع، مع خبرة لا تقل عن (3) سنوات في منصب إداري.

- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

التقديم

2- مدير التميز المؤسسي.

- درجة بكالوريوس في (إدارة الأعمال، إدارة العمليات، الجودة) أو ما يعادلها.

- 6 سنوات خبرة في إدارة العمليات أو ضمان الجودة، و(3) على الأقل في منصب إداري.

- معرفة بأنظمة التميز المؤسسي (ISO9000, EFQM).

- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

التقديم

الرياض
فرص عمل
هيئة تنمية الصادرات السعودية
وظائف سعودية

التعليقات

ناقد
ناقد عدد التعليقات : 217
منذ 36 دقيقة
قال خبرة

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
مازال حلقات الترشيح مستمره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون
مسافر في زمن نسيان
اكون اشمك اكون اضمك اكون اذوب بأحضانك واتنفس عطرك
عابر سبيل
هذا فرنسي وغير مسلم؟ وهذي تصرفاته واخلاقة وال ز ق حمدالله يسب بنت في شرفها سعودية في المطار واشباه اشباه الرجال يطلعونه من السالفة...

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