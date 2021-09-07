"فيفا" يتوعد بقرار تأديبي بعد إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين

وكالات (صدى):
أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الإثنين، عن أسفه لتوقف المباراة التي كانت مرتقبة الأحد بين البرازيل والأرجنتين، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، بسبب تدخل السلطات الصحية البرازيلية في محاولة لترحيل 4 لاعبين من الأرجنتين.
وتوعد فيفا بقرار تأديبي كونه الهيئة المسؤولة عن هذه المباراة، معربا عن أسفه عن المشاهد التي سبقت تعليق اللقاء والتي حالت دون الاستمتاع بالمباراة.
وأصبح مصير مباراة البرازيل والأرجنتين في يد الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث سينتظر تقرير الحكام والمراقبين لاتخاذ قراره.
وكانت السلطات الصحية اقتحمت الملعب لإيقاف بعض لاعبي الأرجنتين بدعوى مخالفتهم قواعد الحجر الصحي، ما أثار مشادة بين اللاعبين الأرجنتينين وممثلي السلطات الصحية البرازيليين، ما أدى خروج الفريق الزائر من الملعب لتتوقف المباراة نهائياً.