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"فيفا" يتوعد بقرار تأديبي بعد إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين

منذ ساعة
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"فيفا" يتوعد بقرار تأديبي بعد إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين

وكالات (صدى):
أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الإثنين، عن أسفه لتوقف المباراة التي كانت مرتقبة الأحد بين البرازيل والأرجنتين، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، بسبب تدخل السلطات الصحية البرازيلية في محاولة لترحيل 4 لاعبين من الأرجنتين.

وتوعد فيفا بقرار تأديبي كونه الهيئة المسؤولة عن هذه المباراة، معربا عن أسفه عن المشاهد التي سبقت تعليق اللقاء والتي حالت دون الاستمتاع بالمباراة.

وأصبح مصير مباراة البرازيل والأرجنتين في يد الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث سينتظر تقرير الحكام والمراقبين لاتخاذ قراره.

وكانت السلطات الصحية اقتحمت الملعب لإيقاف بعض لاعبي الأرجنتين بدعوى مخالفتهم قواعد الحجر الصحي، ما أثار مشادة بين اللاعبين الأرجنتينين وممثلي السلطات الصحية البرازيليين، ما أدى خروج الفريق الزائر من الملعب لتتوقف المباراة نهائياً.

فيفا
البرازيل
مونديال 2022
الارجنتين
تصفيات أمريكا الجنوبية

التعليقات

تركي ابن حميد
تركي ابن حميد عدد التعليقات : 327
منذ 11 دقيقة
صدعوا رؤسنا بالديمقراطية....هذه هي ديمقراطيتهم.

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أحدث التعليقات

تركي ابن حميد
صدعوا رؤسنا بالديمقراطية....هذه هي ديمقراطيتهم.
هلالي
بعد تعب الرجال وعائلته والمشاوير ياخوفي يصير التعويض 450 ريال ههههههههههههههههههههههههههههه
ابو عمار
ما زالت الاسعار مرتفعه
خالد ولد اللسيب
صدى مادري ليش ديم تحولون نشر موضيع تحث المراة على التمرد على الزوج ليش تتدخالون في حياة الناس الخاصه يصلحون في مابينهم
mohammed
أكيد إن زوجتك ماهي موظفة من شان كذا أنت قاعد تفش غيظك على الي متزوجين موظفات ولا وأزيدك من الشعر بيت فيه ناس متزوجين...

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