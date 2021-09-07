آل الشيخ يوجه رسالة لمستشفى الملك فيصل التخصصي بعد وعكته الصحية الأخيرة

الرياض (صدى):
وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الثلاثاء، شكره للقائمين على مستشفى الملك فيصل التخصصي، وذلك أعقاب وعكته الصحية الأخيرة.
وقال آل الشيخ: "أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على ما اكرموني به من عطف ورعاية".
وتابع: "وأشكر كل القائمين بمستشفى الملك فيصل التخصصي من أطباء وممرضين، وخبراء أشعة وكل من أشرف على حالتي فلهم خالص الدعاء، وأشكر كل من سأل عني داخل المملكة وخارجها".
وكان المستشار تركي آل الشيخ قد خضع لعملية جراحية قبل أيام، حيث كشف المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة، عبدالله مخارش أن آل الشيخ تأخر في إجراءه لتلك العملية ما أدى لمضاعفة صعوبتها.
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