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آل الشيخ يوجه رسالة لمستشفى الملك فيصل التخصصي بعد وعكته الصحية الأخيرة

منذ 3 ساعات
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آل الشيخ يوجه رسالة لمستشفى الملك فيصل التخصصي بعد وعكته الصحية الأخيرة

الرياض (صدى):
وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الثلاثاء، شكره للقائمين على مستشفى الملك فيصل التخصصي، وذلك أعقاب وعكته الصحية الأخيرة.

وقال آل الشيخ: "أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على ما اكرموني به من عطف ورعاية".

وتابع: "وأشكر كل القائمين بمستشفى الملك فيصل التخصصي من أطباء وممرضين، وخبراء أشعة وكل من أشرف على حالتي فلهم خالص الدعاء، وأشكر كل من سأل عني داخل المملكة وخارجها".

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد خضع لعملية جراحية قبل أيام، حيث كشف المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة، عبدالله مخارش أن آل الشيخ تأخر في إجراءه لتلك العملية ما أدى لمضاعفة صعوبتها.

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مستشفى الملك فيصل التخصصي
هيئة الترفيه
تركي ال الشيخ

التعليقات

اجلس في بيتك
اجلس في بيتك عدد التعليقات : 71
منذ 59 دقيقة
الله يعجل بفرجه
اجلس في بيتك
اجلس في بيتك عدد التعليقات : 71
منذ 55 دقيقة
الله يعجل بفرجه
ابو صابر
ابو صابر عدد التعليقات : 208
منذ 51 دقيقة
شافاك الله وعافاك وما أصابك طهوراً إنشاء الله .
ابو صابر
ابو صابر عدد التعليقات : 208
منذ 50 دقيقة
شافاك الله وعافاك وما أصابك طهوراً إنشاء الله .

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون
مسافر في زمن نسيان
اكون اشمك اكون اضمك اكون اذوب بأحضانك واتنفس عطرك
عابر سبيل
هذا فرنسي وغير مسلم؟ وهذي تصرفاته واخلاقة وال ز ق حمدالله يسب بنت في شرفها سعودية في المطار واشباه اشباه الرجال يطلعونه من السالفة...

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