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فيديو..ابن جروان بعد تعذر علاجه من السرطان: "كلما ضاقت لابد أن يأتي الفرج"

منذ 4 ساعات
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فيديو..ابن جروان بعد تعذر علاجه من السرطان: "كلما ضاقت لابد أن يأتي الفرج"

عادل الحربي (صدى):
روى سفير الجمعية السعودية لمكافحة السرطان الدكتور حمد بن جروان، قصة حصوله على الدكتوراه رغم معاناته مع المرض.

وأوضح ابن جروان، أنه حصل على الدكتوراه خلال تلقيه العلاج في أمريكا، حيث ناقشها عبر "سكايب" من على سرير المرض.

وأشار ابن جروان إلى أنه قبل 12 عاما تم تخييره بين الشلل أو الموت، لكنه لا زال على نفس حالته الصحية، مؤكدا أنه تقبل قضاء الله وقدره، مستمرا في سعيه نحو العلم والمعرفة.

وقال:" لدي يقين أنها كلما ضاقت لابد أن يأتي الفرج من الله"، مؤكدا أنه على كل مريض أو مهموم في الحياة أن يأخذ الأمور من جانب أن الله سيعوضه خيرا.

يذكر أنه قبل أيام، قد أعلن ابن جروان وصوله إلى مرحلة من المرض جعلت المستشفيات في الداخل والخارج تعتذر عن علاجه، موضحا أنه مستمر على المسكنات إلى أن "يحدث الله بعد ذلك أمراً".

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محارب السرطان حمد بن جروان: مستشفيات الداخل والخارج تعتذر عن علاجي

المملكة
السرطان
حمد بن جروان
الجمعية السعودية لمكافحة السرطان

التعليقات

ابو صابر
ابو صابر عدد التعليقات : 208
منذ 47 دقيقة
رفع الله عنك الضر فهو ارحم الراحمين .
ابو صابر
ابو صابر عدد التعليقات : 208
منذ 46 دقيقة
رفع الله عنك الضر فهو ارحم الراحمين .

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
مازال حلقات الترشيح مستمره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون
مسافر في زمن نسيان
اكون اشمك اكون اضمك اكون اذوب بأحضانك واتنفس عطرك
عابر سبيل
هذا فرنسي وغير مسلم؟ وهذي تصرفاته واخلاقة وال ز ق حمدالله يسب بنت في شرفها سعودية في المطار واشباه اشباه الرجال يطلعونه من السالفة...

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