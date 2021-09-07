أول صورة للساعدي القذافي عقب الإفراج عنه

طرابلس (صدى):
ظهر الساعدي القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في أول صورة له عقب الإفراج عنه من أحد سجون طرابلس، على متن طائرة خاصة متجهة إلى تركيا.
وكانت السلطات الليبية أفرجت عن الساعدي القذافي، أمس الاثنين، ليغادر على الفور على متن طائرة متجهة إلى إسطنبول.
يذكر أن الساعدي كان مسجونًا على خلفية عدة قضايا، منها اتهامه بقتل أكثر من 70 شخصًا كانوا موجودين أثناء مباراة لفريقي الأهلي والاتحاد في طرابلس، حينما كان يرأس نادي الأهلي.
وتتهم عائلة اللاعب الدولي الليبي السابق بشير الرياني، الساعدي بأنه المسؤول عن مقتله، حين كان الساعدي رئيسًا لاتحاد الكرة، ولاعبًا في المنتخب الليبي، على خلفية انتقاد الرياني لطريقة لعب الساعدي.
اقرأ أيضا