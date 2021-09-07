فيديو.. عناصر طالبان يقدمون رشوة لقوات نجل أحمد شاه مسعود في بنجشير

كابول (صدى):
أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أمس الاثنين، انتهاء الحرب رسميا في أفغانستان بعد السيطرة على ولاية بنجشير.
وفي هذا السياق وثق مقطع فيديو، قيام عناصر من حركة طالبان، بتقديم رشاوي لمقاتلي نجل أحمد شاه مسعود، المعروفين باسم "قوات المقاومة" في إقليم بنجشير.
وأظهر الفيديو طابور من المقاتلين الأفغان التابعين لنجل أحمد شاه مسعود وهم يخرجون من سياج حديدي ويتسلمون مبالغ نقدية من عناصر طالبان.
وبحسب مصادر فإن المبلغ الموزع على كل عنصر من قوات نجل أحمد شاه مسعود يبلغ 5000 أفغاني أي ما يعادل 58 دولار أمريكي.
يذكر أن نجل أحمد شاه مسعود الذي كان أحد القادة الأساسيين لمقاومة الاحتلال السوفياتي لأفغانستان في حقبة ثمانينات القرن الماضي، قد تعهد بالصمود في مواجهة حركة "طالبان".
وطالب أحمد مسعود نجل أحمد شاه مسعود، والذي اغتال تنظيم "القاعدة" الإرهابي والده عام 2001، بدعم أمريكي بالأسلحة والذخائر للميليشيا التي يقودها في أفغانستان من أجل مقاومة "طالبان".