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فيديو.. عناصر طالبان يقدمون رشوة لقوات نجل أحمد شاه مسعود في بنجشير

منذ ساعة
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فيديو.. عناصر طالبان يقدمون رشوة لقوات نجل أحمد شاه مسعود في بنجشير

كابول (صدى):
أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أمس الاثنين، انتهاء الحرب رسميا في أفغانستان بعد السيطرة على ولاية بنجشير.

وفي هذا السياق وثق مقطع فيديو، قيام عناصر من حركة طالبان، بتقديم رشاوي لمقاتلي نجل أحمد شاه مسعود، المعروفين باسم "قوات المقاومة" في إقليم بنجشير.

وأظهر الفيديو طابور من المقاتلين الأفغان التابعين لنجل أحمد شاه مسعود وهم يخرجون من سياج حديدي ويتسلمون مبالغ نقدية من عناصر طالبان.

وبحسب مصادر فإن المبلغ الموزع على كل عنصر من قوات نجل أحمد شاه مسعود يبلغ 5000 أفغاني أي ما يعادل 58 دولار أمريكي.

يذكر أن نجل أحمد شاه مسعود الذي كان أحد القادة الأساسيين لمقاومة الاحتلال السوفياتي لأفغانستان في حقبة ثمانينات القرن الماضي، قد تعهد بالصمود في مواجهة حركة "طالبان".

وطالب أحمد مسعود نجل أحمد شاه مسعود، والذي اغتال تنظيم "القاعدة" الإرهابي والده عام 2001، بدعم أمريكي بالأسلحة والذخائر للميليشيا التي يقودها في أفغانستان من أجل مقاومة "طالبان".

تنظيم القاعدة
افغانستان
طالبان
بنجشير
أحمد شاه مسعود

التعليقات

abdul
abdul عدد التعليقات : 5524
منذ 12 دقيقة
لا اقول انها رشوة ، بل مبلغ زهيد نظير استسلامهم وتسليمهم السلاح.

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أحدث التعليقات

abdul
لا اقول انها رشوة ، بل مبلغ زهيد نظير استسلامهم وتسليمهم السلاح.
الحربي🦅
هنالك عدة أسباب أولها فقدانها لدم شهرياً بسبب الدورة الشهرية وقلة التغذية فالمرأة عليها أن تبتعد عن الأكلات الغير صحية المليئة بدهون وتبتعد عن...
الحربي🦅
تلك الدول اللعينه تعيش المرأة بها بذل ومهانة كبيره وبعض النساء ترخص نفسها وعندما تقتل يقولون عنها أنها مظلومه ومخطوفه🤷‍♂️💔
الحربي🦅
واضح جريمه مفتعله وليست طبيعيه
الحربي🦅
لو البنت رفضت وصانت نفسها كان ماصار ألي صار لكن وش نقول الشيطان شاطر 🤷‍♂️💔 عرف يدمر حياة الإنسان اتبع اهواءه ولافكر بالله العزيز...

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