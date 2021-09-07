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الهلال يعلن عن طرح اسم وشعار النادي للاستثمار

منذ 9 ساعات
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الهلال يعلن عن طرح اسم وشعار النادي للاستثمار

ماجد محمد (صدى):
طرح نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، حق امتياز اسم وهوية وشعار النادي أمام الشركات الراغبة للاستثمار في إنشاء وتشغيل المراكز الرياضية لتوفير الخدمات الرياضية.

وأوضحت إدارة نادي الهلال أن هذه الخطوة "غيرمسبوقة" على مستوى الأندية السعودية.

ودعا الهلال الشركات الراغبة بتعبئة وثيقة طلب المعلومات عن طريق رابط مخصص من خلال الدخول في الحساب الرسمي للنادي على "تويتر".

نادي الهلال، فهد بن نافل، امتياز، شعار، الشركات، الاستثمار، المراكز الرياضية

طرح نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، حق امتياز اسم وهوية وشعار النادي أمام الشركات الراغبة للاستثمار في إنشاء وتشغيل المراكز الرياضية لتوفير الخدمات الرياضية.

وأوضحت إدارة نادي الهلال أن هذه الخطوة "غيرمسبوقة" على مستوى الأندية السعودية.

ودعا الهلال الشركات الراغبة بتعبئة وثيقة طلب المعلومات عن طريق رابط مخصص من خلال الدخول في الحساب الرسمي للنادي على "تويتر".

الاستثمار
نادي الهلال
الشركات
شعار
المراكز الرياضية
امتياز
فهد بن نافل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17306
منذ 9 ساعات
رويَّ أن رجلا امتحن الشاعر علي بن ظافر بأسئلة شعرية عبارة عن شطر من بيت ، فقال :
إيش الفتاة اللي يزاغيها الصبا؟ ، فأجابه ابن ظاهر : سفينة و يديرها سكانها،
قال: إيش الفتاة اللي تجهجل عينها؟ ، فرد الماجدي : هي الرحا و يديرها مطحانها،
قال : إيش الفتاة اللي حسين لونها ؟ فقال شاعرنا : الشمس و الله عالم بزوالها .

ما جاب طاري الهلال
غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 222
منذ 3 ساعات
السابعه 7 الذابحه خبرني شأخبار الضغط
الشرقية
الشرقية عدد التعليقات : 13
منذ 3 ساعات
من هو المستثمرالمقرود ،،،
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 464
منذ ساعتين
الاسويه صعبه قويه
فقراوي تائب
فقراوي تائب عدد التعليقات : 2867
منذ 18 دقيقة
اه يالقهر اه يالقهر 65 سنه نفحط على اسيا

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون
مسافر في زمن نسيان
اكون اشمك اكون اضمك اكون اذوب بأحضانك واتنفس عطرك
عابر سبيل
هذا فرنسي وغير مسلم؟ وهذي تصرفاته واخلاقة وال ز ق حمدالله يسب بنت في شرفها سعودية في المطار واشباه اشباه الرجال يطلعونه من السالفة...

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