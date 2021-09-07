الهلال يعلن عن طرح اسم وشعار النادي للاستثمار

ماجد محمد (صدى):
طرح نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، حق امتياز اسم وهوية وشعار النادي أمام الشركات الراغبة للاستثمار في إنشاء وتشغيل المراكز الرياضية لتوفير الخدمات الرياضية.
وأوضحت إدارة نادي الهلال أن هذه الخطوة "غيرمسبوقة" على مستوى الأندية السعودية.
ودعا الهلال الشركات الراغبة بتعبئة وثيقة طلب المعلومات عن طريق رابط مخصص من خلال الدخول في الحساب الرسمي للنادي على "تويتر".
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طرح نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، حق امتياز اسم وهوية وشعار النادي أمام الشركات الراغبة للاستثمار في إنشاء وتشغيل المراكز الرياضية لتوفير الخدمات الرياضية.
وأوضحت إدارة نادي الهلال أن هذه الخطوة "غيرمسبوقة" على مستوى الأندية السعودية.
ودعا الهلال الشركات الراغبة بتعبئة وثيقة طلب المعلومات عن طريق رابط مخصص من خلال الدخول في الحساب الرسمي للنادي على "تويتر".